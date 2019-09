Non ci vedi più dalla fame? Prova la pizza dai colori brillanti e dai sapori unici e freschi di Pizzeria da Franco

Non ci vedi più dalla fame? Desideri una pizza bella da vedere ma anche buona da mangiare? Prova la nuova pizza dai colori brillanti e dai sapori unici e rinfrescanti targata Franco!

Pesto di basilico, mandorle e pomodorini. Da leccarsi i baffi!

Da Pizzeria da Franco trovi i migliori prodotti della nostra terra e non solo, su pizze con abbinamenti unici. I pizzaioli delle tre strutture di Vico, Sorrento e Santa Lucia, testano ogni giorno gli accostamenti migliori da proporre ai propri clienti, per far assaporare loro sapori unici con prodotti di qualità.

Questa fantastica creazione, artistica e culinaria, la trovi solo nelle pizzerie di Franco che puoi trovare:

VICO EQUENSE – Via Filangieri, 96 Telefono 081 801 5442

SORRENTO – Corso Italia, 265 Telefono 081 801 5442

SORRENTO S. Lucia – Via Fuorimura 48 – 50 Telefono 081 461 5917