New York. 11 settembre 2001, il mondo si ferma. Diciotto anni dalla tragedia delle Torri Gemelle

A 18 anni dagli attacchi dell’11 settembre 2001 che colpirono il cuore degli Usa, gli Stati Uniti si fermano in ricordo dei quasi tremila morti degli attentati alle Torri Gemelle e al Pentagono. La cerimonia inizierà alle 8.25 ora locale (le 14.25 in Italia): i nomi delle vittime – che sono scolpiti sulle fontane a Ground Zero – verranno letti al Pentagono e di fronte al World Trade Center. La lettura sarà interrotta da quattro momenti di silenzio, due per i momenti in cui gli aerei hanno colpito le Torri Gemelle e due per quelli in cui gli edifici sono crollati. Anche quest’anno ci sarà il Tribute in Light, il tributo in luce con due fasci di luce proiettati verso il cielo dalla forma delle Twin Towers. Le luci si accenderanno al tramonto dell’11 settembre e si spegneranno all’alba del 12.

Omaggio anche ai morti per i veleni delle macerie

Tra le vittime saranno ricordati anche vigili del fuoco, poliziotti, soccorritori e comuni cittadini morti nei mesi e negli anni successivi agli attacchi, a causa dell’esposizione alle sostanze tossiche delle macerie e agli altri danni riportati nel corso dello svolgimento del proprio lavoro. I loro nomi non sono scolpiti sulle fontane a Ground Zero, ma sono ugualmente considerati vittime della strage terroristica che mise in ginocchio il Paese. Quest’anno, durante la lettura, anche loro saranno ricordati con sei monoliti installati davanti a Ground Zero: non hanno i loro nomi incisi ma solo una scritta: “A coloro le cui azioni nei tempi di bisogno portarono a malattie, ferite e morti”.