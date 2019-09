Nelle acque della costiera amalfitana lo yacht di lusso Saluzi, i graffiti sullo scafo lo rendono un’opera d’arte

Nelle acque della Costiera Amalfitana sta navigando lo splendido yacht Saluzi, un perfetto connubio di tecnologia ed arte, particolarissimo e facilmente riconoscibile dai graffiti colorati che ricoprono gran parte dello scafo proprio come se fosse la tela di un pittore. Il suo nome deriva dal cavallo di battalgia dell’Imperatore Taizong della dinastia cinese Tang che, secondo la leggenda, nonostante fosse stato ferito in battaglia da una freccia, riuscì a riportare al regno il sovrano salvandogli la vita. Infatti il dipinto presente sullo scafo rappresenta proprio un cavallo, realizzato dall’artista asiatico Li Jiwei con una tecnica che ricorda molto la pop art. Lo yacht è stato costruito nel 2003 dai cantieri australiani Austal e refittato nel 2014. I suoi interni sono moderni ed eleganti e sono stati realizzati da Luiz de Basto Designs. L’imbarcazione di lusso ha una lunghezza di 69 metri, con cinque ponti sui quali sono distribuite 16 cabine per i 32 ospiti oltre ai 34 membri dell’equipaggio, compresi tre chef, due terapisti SPA e un personal trainer. A bordo sono presenti sue due vasche idromassaggio esterne sull’ultimo ponte, cinema, palestra e centro termale. Per il tempo libero nel garage trovano posto un jet ski Yamaha FX Cruiser 2 posti, un Yamaha FX Jet-Ski a 2 posti, due barche a vela Hobie Cat, due Cayago F7 Seabobs, una Cayago F5 Seabob, tre wakeboard, E’ possibile noleggiate il superyacht per cifra di 480.000 euro a settimana più spese, ossia carburante e cambusa.