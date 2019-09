In un mercato ortofrutticolo di San Gallo, nella Svizzera tedesca, limoni di dubbia provenienza, spacciati per prodotti della Costiera, venduti a peso d’oro, al prezzo di 15 franchi, circa 13 euro al chilo Il testimonial più genuino della Costa d’Amalfi è il limone sfusato. Sotto una spessa scorza giallo-chiaro, batte una polpa tenera. Un’anima dolce e succosa in una terra tutta da sbucciare.

Il profumo intenso e frizzante evoca le emozioni, l’incanto e i colori delle sue terre. Un frutto eccellente, apprezzato anche all’estero. Il limone sfusato è l’abitante più conosciuto della Costa d’Amalfi.

Un agrume di mondo, ambasciatore certificato di una terra considerata, per arte e storia, patrimonio UNESCO. Un frutto dal carattere positivo, solare come quello della sua gente. Il limone sfusato: la cartolina più originale e suggestiva della Costa d’Amalfi.

Segni particolari: profumo intenso; forma affusolata; polpa succosa; semi quasi assenti. Ricchissimo di vitamina C e oli essenziali. Delizioso al naturale, ideale nella preparazione di fresche ricette. Il presidente del Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP, Angelo Amato, spiega: «Restiamo attenti al fenomeno della contraffazione e della concorrenza sleale interfacciandoci con i Carabinieri del NOE e la Guardia di Finanza per combattere il falso prodotto IGP e DOP, senza tralasciare l’interlocuzione con il Ministero per arginare il fenomeno dell’Italian sounding rispetto all’originale italiano. Tutti insieme tenteremo di vigilare e controllare il prodotto limone il più possibile per tentare di arginare lo stato di agitazione che si percepisce tra i nostri produttori».