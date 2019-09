I navigator campani domani porteranno la loro protesta a Sorrento ed a Cava de’ Tirreni

I navigator della Campania continua la loro protesta e chiedono di poter finalmente lavorare dopo aver vinto il concorso destinato a selezionare persone da assumere nei centri dell’impiego con il compito di assistere ed aiutare nella ricerca di un’occupazione coloro che hanno beneficiato del Reddito di Cittadinanza. Nelle altre regioni i vincitori del concorso hanno già iniziato una formazione per poter lavorare mentre in Campania il governatore Vincenzo De Luca ha deciso di indire un nuovo concorso poiché preferisce inserire del personale con un contratto a tempo indeterminato e non d i collaborazione. I navigator campani protestano contro tale decisione e domani saranno a Sorrento e Cava de’ Tirreni per una delle tante manifestazioni organizzate nell’ultimo periodo. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale.

“Dopo l’incontro della scorsa settimana con gli operatori del Centro per l’Impiego di Napoli-Fuorigrotta, a cui abbiamo espresso vicinanza per l’enorme mole di lavoro a cui saranno costretti per via del nostro mancato impiego, il nostro “tour” nei centri per l’impiego campani va avanti. Domani, mercoledì 25 settembre, le nostre delegazioni saranno presso le strutture di Cava de’ Tirreni e di Sorrento per portare al personale la nostra solidarietà. Anche questa sarà l’occasione per confrontarci con i problemi affrontati quotidianamente dai lavoratori dei centri per l’Impiego campani, al servizio di disoccupati e percettori del Reddito di Cittadinanza. Una quotidianità – come ribadito da fonti sindacali – fatta di organici insufficienti e strutture da rimodernare, a cui potrebbe far fronte sia la stipula della convenzione che il governatore De Luca rifiuta di firmare, sia l’entrata in servizio di 471 navigator, sia il poter disporre degli 11 milioni di euro per l’adeguamento dei centri per l’impiego. Il nostro viaggio nei centri per l’impiego toccherà quindi nei prossimi giorni altre strutture della Campania: giovedì 26 abbiamo in programma di visitare quelle di Castellammare di Stabia, Nocera Inferiore e Avellino, mentre venerdì 27 incontreremo gli operatori di Giugliano e Pozzuoli.