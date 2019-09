Napoli. Vomero. Nuova stagione a Il Clubino.

Segnalazione di maurizio Vitiello – Nuova stagione a Il Clubino – Vomero – Napoli.

LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 2019, ore 20.30

*** GRANDE SERATA UMORISTICA ***

Dedicata alla presentazione dei libri di:

Pino Imperatore: “Con tanto affetto ti ammazzero'”

Gianni Puca: ” Io sono un altro”.

Interverranno: Bernardina Moriconi , Vittorio Del Tufo . Maurizio De Angelis .

Modera: Edgardo Bellini

Per lo spazio dedicato alla MODA

la PASSERELLA curata da Fabio Geda .

Come sempre la “Spaghettata ” di Claudia D’eustacchio .

Contributo € 5.

***************

MARTEDI’ 10 SETTEMBRE 2019, ORE 20.00

*** OPENING PARTY ***

vi aspettiamo per festeggiare l’inizio di un nuovo anno insieme.

Presentazione Staff e Attività per la stagione 2019-20.

Buffet e brindisi finale.

Ingresso libero

****************

Tanti i corsi in partenza e tante le novità previste per questa nuova stagione:

Venerdì 27 settembre 2019, ore 20,30 riparte il:

CINECLUBINO

a cura di Francesca Saveria Cimmino e Salvatore de Chiara

*** I CORSI ***

CORSO DI RIGENERAZIONE POSTURALE _

PER RITROVARE L’EQUILIBRIO, LA FORZA, IL CENTRO DEL CORPO E DELLA MENTE.

A CURA DI MARIA ROSARIA SORRENTINO nella sede di vico Acitillo 106.

Martedi’ 17 e 24 settembre 2019, ore 17,30 -19,30

Mercoledì 18 e 25 settembre ore 19,00 – 21.00.

OCCORRE PRENOTARE !

<<<<<<>>>>>>>

Lunedì 16 settembre 2019, ore 10,30

(sede di vico Acitillo 106)

YOGA con Imma Calafato – PROVA GRATUITA.

<<<<<>>>>>

Martedì 17 settembre 2019, ore 19,10

Corso TANGO Principianti con Ksusha Bondar e Vincenzo Di Battiti

<<<<<>>>>>

Già partiti i Corsi di PILATES con Rosanna Silvestri che, per il mese di settembre,

si terranno solo il lunedì, martedì e venerdì ore 18,00 – 19,00.

<<<<<>>>>>

In partenza ancora:

Corso di CANTO con Claudia Megrè

Corso di DIZIONE con Francesca Saveria Cimmino

Laboratorio SCRITTURA UMORISTICA con Pino Imperatore ed Edgardo Bellini

Corso di BRIDGE con Carlo Maddalena

Corso di DANZE POPOLARI con Cosimo Alberti

Laboratorio MUSICA e CREATIVITA’ per bimbi 6/10 anni con Claudia Megrè

<<<<<>>>>>

Per le VISITE GUIDATE con Annamaria Pucino in programma:

SABATO 5 OTTOBRE 2019, ore 10,15

“Ottobre fuori porta”

BASILICA di S. ANGELO IN FORMIS ( Capua )

<<<<<<>>>>>

I Tornei di BRIDGE (venerdì ore 17,00) e

di BURRACO ( mercoledì ore 16,30 e domenica ore 18,30)

sono già regolarmente ripresi.

Programmi

– Via luca Giordano SETTEMBRE

– Vico Acitillo OTTOBRE

– OTTOBRE FUORI PORTA

IL CLUBINO, VIA LUCA GIORDANO 73 – VICO ACITILLO 106 3281019922 – 08119534230