Napoli. Vomero. Corsi e laboratori di disegno e pittura.

Articolo di Maurizio Vitiello – Riproposizione di corsi e laboratori di disegno e pittura al Vomero – Napoli.

Da ottobre 2019 a aprile 2019, per una più approfondita e migliore conoscenza e una maggior comprensione di varie e diverse tematiche artistiche e grafico-pittoriche e creative, si organizzano, in via del tutto eccezionale, i seguenti corsi di:

Corso base di disegno:

studio del chiaroscuro,

studio della prospettiva,

studio del volto umano.

Corso avanzato di pittura:

studio del pastello,

studio dell’acquerello,

studio dell’acrilico,

studio di tecniche miste.

Si segnala che saranno svolte visite didattiche in spazi museali pubblici e privati e saranno realizzati disegni dal vero “en plein air”.

Dato il successo dello scorso anno si ripete, su forte richiesta, la positiva esperienza promossa e guidata dall’artista-docente Maria Pia Daidone; vedi il sito: www.mariapiadaidone.it

Info:

“DAIDONE ARTE”

Piazza Quattro Giornate, 64 – Vomero – Napoli

339 61 66 373 – 081 05 02 188

Da seguire.

Maurizio Vitiello