Il Napoli vince una partita importante per il morale e per consolidare la classifica. Tre punti per rispondere alla vittoria dell’Inter. Una vittoria conseguita con il gioco e con il buon opportunismo di Llorente. Completata con il goal su rigore di Insigne. Il secondo rigore ripetuto poichè il portiere probabilmente si è mosso prima del fischio dell’arbitro e del tiro dal dischetto. Ancelotti fa il turn-over utile per i prossimi impegni. Solo gli azzurri in campo a fare la partita. Una squadra forte e compatta, equilibrata fra i reparti con altri calciatori importanti, altri titolari. Sicuramente la classe fa la differenza tecnica tra due squadre del Sud. La presenza in attacco di 2 centranti si sente molto. Il Lecce modesto subisce solo quattro reti. Ruiz capolavoro dal limite chiude per il terzo goal. Ospina prima brillante poi ingenuo regala un rigore agli avversari poco incisivi.

Fernando segna la quarta rete dimostrando a chi era ancora scettico il suo prezioso fiuto del goal.

#CALCIOPURO

Analisi & Commenti