Napoli. Villa Floridiana. III Edizione di “Memorie Future”, Utopie e poetiche teatrali del ‘900, organizzata da Michele Monetta e Lina Salvatore.

Articolo di Maurizio Vitiello – “Memorie Future”, Utopie e poetiche teatrali del ‘900 al Museo Duca di Martina – Villa Floridiana, al Vomero – Napoli.

Novità in Floridiana.

Un intenso week end di altissimo profilo teatrale e culturale intitolato, MEMORIE FUTURE (III Edizione), avrà luogo nell’incantevole cornice del Museo Duca di

Martina – Villa Floridiana al Vomero – sabato 5 e domenica 6 ottobre 2019, organizzato da Michele Monetta e Lina Salvatore per celebrare il XX anno di attività artistica e pedagogica di ICRA Project.

Monetta e Salvatore promuoveranno, gratuitamente, un’importante occasione di studio e confronto per chi è interessato a forme artistiche, quali il teatro, la danza, la formazione nell’arte drammatica, la regia, la drammaturgia e la scrittura scenica

L’evento è, principalmente, indirizzato a studenti universitari, di accademie e conservatori, attori e registi professionisti, scrittori, poeti e drammaturghi e a tutti coloro che sono interessati al teatro sia dal punto di vista teorico e sia sul piano pratico tout-court.

Il simposio vedrà alternarsi storici e teorici del calibro di Marco De Marinis del DAMS di Bologna, Edo Bellingeri dell’Università Tor Vergata di Roma, Gerardo Guccini del DAMS di Bologna, Antonia Lezza dell’Università di Salerno, Vito Di Bernardi dell’Università La Sapienza di Roma e Mara della Pergola docente al Teatro Nazionale/Stabile di Torino.

Le giornate di lavoro si svilupperanno nei magnifici ambienti del Museo Duca di Martina nella storica Villa Floridiana a Napoli con il seguente programma:

– alle ore 11:00 del giorno 5 ottobre, relazionerà Edo Bellingeri sulla figura del grande regista russo Vsevolod Mejerchol’d e sulla nascita della biomeccanica come sistema corporeo di formazione e gli sviluppi registici;

– subito dopo Marco De Marinis esporrà la straordinaria vicenda artistica e poetica del caposcuola francese creatore del Mime Corporel il grande Etienne Decroux.

Verrà, quindi, offerto un rapido lunch al pubblico dei partecipanti per poi riprendere i lavori:

– alle ore 14:00 con l’intervento di Vito Di Bernardi che verterà sulla danza del primo Novecento e principalmente sulla figura del grande tersicoreo Vaslav Nijinsky autodefinitosi “il clown di Dio”;

– seguirà Mara Della Pergola che parlerà della figura del M° Moshe Feldenkrais, il rapporto con le arti figurative, il training per l’attore e il teatro.

– Tutto terminerà entro le ore 16:30.

Il giorno successivo, e cioè la domenica 6 ottobre gli incontri riprenderanno:

– alle ore 11:00 e fino alle ore 13:30, con Antonia Lezza e Gerardo Guccini che relazioneranno sui grandi della tradizione del teatro napoletano, Raffaele Viviani, Eduardo De Filippo e Leo de Berardinis.

Si ricorda che il simposio si terrà nel Salone delle Feste, l’ingresso sarà libero e sino ad esaurimento posti.

Eventi da seguire.

Maurizio Vitiello

INFO:

ICRA Project – Centro Internazionale di Ricerca sull’Attore – con sedi a Napoli e Roma, diretto da Lina Salvatore e Michele Monetta.

info@icraproject.it – 081 5782213