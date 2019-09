Napoli, torna l’eroina a Piazza Garibaldi

Torna l’incubo eroina nell’area adiacente piazza Garibaldi, dove un’ambulanza, verso mezzogiorno, ha soccorso un ragazzo in stato di overdose in via Conforti. Il consigliere regionale così spiega l’accaduto: «Prendiamo coscienza che purtroppo il problema dell’eroina sta tornando d’attualità, specie in alcune aree della città. Ancora la richiesta di pronto intervento nell’area di Porta Nolana dove, qualche settimana fa, ci scappò il morto per la stessa ragione. Ci sono alcune strade, a ridosso di piazza Garibaldi, che sono letteralmente disseminate di siringhe usate. Lo stesso accade in via Volta, nei pressi del parco della Marinella. Occorre che le istituzioni si rendano conto di quanto il problema stia tornando d’attualità in modo da adottare le contromisure più efficaci».

Anche se la situazione è più grave nelle zone adiacenti Napoli, la presenza di tale mercato Mafioso si è insinuata anche in Penisola, dove molti ragazzi sono stati segnalati per l’uso di Eroina e altre droghe.