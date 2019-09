Articolo di Maurizio Vitiello – Alessia Moio al “Nuovo Teatro Sancarluccio” con “‘A VOCE ‘E NAPULE”.

Alessia Moio, figura d’eccellenza del canto e del teatro, sarà di scena sabato 19 Ottobre 2019, alle ore 21,00, e domenica 20 ottobre 2019, alle ore 18,00, nell’accogliente spazio del “Nuovo Teatro Sancarluccio”, in Via San Pasquale a Chiaja, 49, 80121 Napoli, con il suo nuovo spettacolo intitolato “‘A VOCE ‘E NAPULE”.

“’A voce ‘e Napule“ è uno studio attento e completo sui protagonisti che seppero dare “voce” al teatro e alla canzone di Napoli.

Il testo rivisita i maestri dell’arte del varietè, senza trascurare i sommi poeti della Canzone.

Un excursus storico-musicale che, partendo dal saluto all’ultimo Pulcinella, Antonio Petito, e passando per Maldacea, Gill, Viviani, Totò, Petrolini, Taranto, offre anche una scelta di chicche rare della grande canzone napoletana.

Lo spettacolo è tutto retto dalla bravura istrionica di Alessia Moio con la sua voce, per dirla con Ciro Ridolfini, “dal timbro soavemente schietto e genuino, partenopeo, proveniente dal respiro ellenico della Magna Grecia.”

Ciro Ridolfini, scrittore, poeta, giornalista, attore di teatro, proveniente da grandi studi come la scuola Mario Ciampi, Antonio Ghirelli, Vittorio Viviani ha sicuramente posto a questo spettacolo un’accurata ricerca ai fini di completare un periodo storico-musicale indelebile per la cultura musicale partenopea.

Solo un’artista come Alessia Moio avrebbe potuto passare dalla canzone di voce alla macchietta, dalla sciantosa alla scugnizza, dalla mandolinista alla tammorrara, dalla prosa alla canzone.

Alessia Moio, laureata in mandolino al Conservatorio San Pietro a Majella, chitarrista, esperta di tammorra, prosegue la sua attività artistica con passione ed entusiasmo.