Napoli: servizio non conforme della raccolta differenziata nel settore carta

Sono ormai mesi che va avanti questa situazione nella strada in cui abito, purtroppo non viene eseguito regolarmente la raccolta differenziata della carta, creando una situazione di pericolo per il rischio incendio e per il degrado. Non servono le numerose segnalazioni fatte al numero verde Asia e le e-mail inviate a tutti gli organi competenti. Mi rivolgo alla vostra redazione per dare voce al forte disagio che come me gli abitanti di questa strada stanno vivendo. Grazie per la vostra attenzione. Gianluca.