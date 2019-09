Napoli: ritornano i tram, prove in corso tra San Giovanni a Teduccio e Marina dei Gigli

Ritornano i tram: in corso le prove tra San Giovanni a Teduccio e Marina dei Gigli, dovrebbero tornare in funzione a dicembre, i tram Anm che dovrebbero servire la fascia costiera napoletana. Intanto, come rivelato dall’assessore comunale competente Mario Calabrese, sono in corso le prove. “Il ritorno è vicino“, scrive l’assessore Calabrese. “Oggi sono iniziate le prove di funzionamento, e il programma prevede: uscita da San Giovanni, il tram percorre il corso San Giovanni fino a Marina dei Gigli. Tra ponte dei Francesi e Marina dei Gigli testiamo i binari – assestamento, frenatura, ingombri – poi si rientra in deposito”. La rete tramviaria dovrà essere ripristinata pezzo per pezzo, come annunciato dall’amministratore Anm Nicola Pascale. “