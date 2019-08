Napoli pazzesco , un autogol di Koulibaly fa fallire l’impresa con la Juve. E ora gli sfottò. Da tre a zero a tre a tre era davvero un’impresa epica quella che stava compiendo il Napoli a Torino con la Juventus , ma dopo aver rimontato tre reti all’ “Allianz Stadium”, la beffa di una autorete proprio da Koulibaly, che ora è oggetto di scherno sui social network , ma è un Napoli ancora in cantiere, bisogna lavorare mentalmente sulla testa e sulla tattica, trovare la quadratura giusta e l’identità.

In questi tipi gara si deve essere sempre attenti a 360°, perché si sa che i bianconeri hanno tra le loro fila dei calciatori che hanno esperienza e fanno la differenza, e lo si è visto nella prima frazione, poi nella seconda è cambiato tutto.

Dopo aver subito il gioco ubriacante dei bianconeri, nella ripresa i biancazzurri cambiano volto ed in quindici primi rimettono le cose sul binario giusto (65′ Manolas, 67′ Lozano, 81′ Di Lorenzo), poi nel finale anche per la stanchezza, c’è un calo mentale pagato a caro prezzo.

Il Napoli paga anche per aver preso in queste prime due gare di stagione, ben sette reti al passivo.

Ora la palla passa a mister Ancelotti per srotolare questa intricata matassa, sia mentale, di tattica e di modulo, perché con il 4-4-2 della ripresa, e con l’ingresso di Lozano, Elmas e di Di Lorenzo, qualcosa è andata per il verso giusto. Ma in una gara come questa si deve prendere tutto il buono che si è visto e metterlo come i pezzi di un puzzle, al loro giusto posto.

Cronaca della gara ed intervista a mister Ancelotti tratte da tuttonapoli.net

90’+2′ – Sugli sviluppi del calcio di punizione, Koulibaly va in chiusura sul primo palo sul traversone di Pjanic. Con la coscia tocca il difensore azzurro, che la mette all’incrocio, battendo Meret.

90’+2′ – JUVENTUS IN VANTAGGIO, AUTUGOL DI KOULIBALY.

90’+1′ – Intervento preciso di Elmas su Dybala in corsa, Orsato ferma tutto ed ammonisce il giocatore azzurro per un fallo francamente poco chiaro.

90′ – L’arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

89′ – Douglas Costa prova la conclusione da posizione defilata, palla alta.

88′ – La Juve prova a far girare il pallone, Napoli che fa muro.

86′ – Bravo Elmas che, braccato da Matuidi, guadagna rimessa dal fondo.

85′ – Napoli che appare più compatto in questo finale di partita.

84′ – Douglas Costa prova il cross teso da destra, palla tra le braccia di Meret.

82′ – Braccio largo di Douglas Costa su Mario Rui, giallo per il giocatore bianconero.

81′ – Callejon va alla battuta di un calcio di punizione dalla fascia destra. Traversone profondo, Di Lorenzo scappa via alla marcatura di De Ligt e di coscia spinge in rete. Incredibile 3-3 allo Stadium!

81′ – GOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! DI LORENZO! DI LORENZO! DI LORENZO! DI LORENZO! INCREDIBILE! PAREGGIO NAPOLI!

80′ – Alex Sandro stende Lozano in malo modo, giallo per il giocatore bianconero.

79′ – Riprende il gioco.

78′ – Problemi per De Ligt che si accascia a terra.

77′ – Mario Rui scappa sulla sinistra, palla dentro per Lozano che prova ad inserirsi ma non arriva sul pallone.

76′ – Cambio Juve: esce Higuain, dentro Dybala.

75′ – Mario Rui si libera sulla sinistra, viene servito e prova il cross. De Ligt allontana.

74′ – Cambio per il Napoli: dentro Elmas, fuori Allan.

73′ – Straripante Koulibaly che sfonda sulla sinistra, va in chiusura De Ligt che la mette in rimessa laterale.

72′ – Ora insiste il Napoli che alza il pressing.

71′ – De Ligt prova il tiro da distanza considerevole, palla alta.

70′ – FABIAN! Mario Rui scarica al centro, colpisce Fabian ma trova Szczęsny pronto a rispondere!

69′ – ANCORA MERET! Douglas scarica una gran conclusione da lontano, ci arriva Meret che poi tocca la traversa!

67′ – Zielinski scappa a sinistra, palla al centro per Lozano che brucia la difesa avversaria e buca la porta!

67′ – GOOOOL! GOOOOL! GOOOOOL! LOZANO! LOZANO! LOZANO! LOZANO! GOL ALL’ESORDIO!

65′ – Sugli sviluppi della punizione parte il cross in area, Manolas incorna e trova in controtempo Szczęsny! 3-1!

65′ – GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! MANOLAS! ACCORCIA IL NAPOLI!

64′ – Punizione Napoli in proiezione offensiva.

62′ – Matuidi appoggia a Douglas Costa sulla corsia mancina, palla dentro per Ronaldo che viene chiuso male. Il portoghese ha dunque spazio per colpire in porta, 3-0.

62′ – GOL DELLA JUVE, SEGNA RONALDO.

61′ – Cambio Juve: fuori Khedira, dentro Erme Can.

60′ – La Juve non sfrutta la punizione.

59′ – La Juve conquista calcio di punizione sulla trequarti mancina.

57′ – Callejon scodella dentro dalla bandierina, Koulibaly prova ad incorare ma libera la difesa bianconera.

56′ – MERTENS! Riceve sulla sinistra, entra in area e prova il destro a giro! Szczęsny si allunga e la mette in calcio d’angolo!

55′ – Matuidi si becca il cartellino giallo per proteste.

54′ – ANCORA MERET! Gran tiro di Matuidi dal limite, si allunga Meret che ci arriva! Grande parata!

53′ – Fabian scodella dentro, Di Lorenzo incorna male. Palla che termina sul fondo.

52′ – Il Napoli conquista calcio d’angolo, salgono le torri.

51′ – MERTENS! Il belga riceve al limite, prova il tiro a giro! Palla di un soffio a lato!

50′ – ZIELINSKI! Viene servito nello spazio, entra in area e calcia! Tiro in diagonale, blocca Szczęsny.

49′ – Danilo prova il traversone dalla destra, c’è Di Lorenzo che di testa allontana.

48′ – Callejon mette dentro la palla per Mertens, il belga lascia sfilare ma alle sue spalle non c’è nessuno. Sfera sul fondo.

47′ – Fabiàn scambia con Zielinski alla ricerca dell’uno-due, chiude la difesa della Juve.

46′ – COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

21.51 – Il Napoli torna in campo con due cambi: dentro Lozano e Mario Rui, fuori Insigne e Ghoulam.

21.35 – Finisce così il primo tempo! Napoli sotto allo Stadium contro la Juventus, è 2-0 il risultato all’intervallo!

45’+1′ – Il Napoli non sfrutta il corner, palla ad Insigne che ci prova. Conclusione alta.

45′ – Il Napoli conquista calcio d’angolo, salgono le torri.

45′ – L’arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

44′ – Intervento duro di Di Lorenzo che si becca il giallo.

43′ – Callejon e Ronaldo entrano in contatto in area, lo Stadium invoca il rigore ma l’arbitro lascia proseguire.

42′ – Rottura di Fabiàn a centrocampo, palla in avanti su Zielinski che prova ad aprire su Callejon. Lo spagnolo resta indietro e perde il tempo, riparte la Juve.

40′ – Il Napoli prova ad avanzare, manca incisività negli ultimi metri per la squadra di Ancelotti.

39′ – Ghoulam stende Douglas Costa partito in velocità, scatta il giallo per il terzino algerino.

37′ – Il Napoli non sfrutta la punizione ma resta in proiezione offensiva.

36′ – Punizione itneressante per il Napoli sulla trequarti sinistra.

35′ – Ghoulam prova la conclusione diagonale, tiro potente che però termina alto.

34′ – Insigne prova ad andare da solo, chiude senza troppi problemi la difesa bianconera.

33′ – Timido tiro di Fabiàn da fuori, palla che termina abbondantemente a lato.

31′ – TRAVERSA DI KHEDIRA. Il tedesco riceve al limite, circondato da tre azzurri che, però, non vanno in chiusura. Khedira approfitta e lascia partire un gran destro, palla sulla traversa.

30′ – La Juve non sfrutta il corner, palla che torna di proprietà del Napoli.

29′ – SUPER MERET! Napoli ancora in balia della Juventus nelle retrovie! La Juve sfonda da destra, palla in mezzo per Khedira che lasciato solo colpisce in porta! Meret esce e di distende respingendo il tiro! Corner!

27′ – Ghoulam lascia partire il cross, palla che viene raccolta da Szczęsny in presa sicura.

26′ – Napoli sta provando a reagire dopo l’1-2 tremendo degli avversari.

25′ – Azione personale di Koulubaly che porta palla da centrocampo, arriva al limite e calcia. Tiro battuto.

23′ – Problemi per Bonucci dopo aver subito un colpo da Koulibaly in occasione del calcio d’angolo, entrano in campo i sanitari della Juve.

22′ – Il Napoli non sfrutta il corner, mette via la difesa della Juventus.

21′ – Il Napoli conquista calcio d’angolo, salgono le torri.

20′ – Avvio da incubo per il Napoli, la partita si mette su una salita ripidissima.

19′ – Matuidi la mette nello spazio per Higuain che stoppa in area spalle alla porta, si gira e salta Koulibaly, di fronte a Meret alza il pallone e scarica nell’angolino lontano! 2-0!

19′ – RADDOPPIO JUVENTUS, LA METTE DENTRO HIGUAIN.

16′ – Ripartenza fatale della Juventus. La difesa azzurra si lascia trovare scoperta sulla ripartenza dopo il corner, Douglas Costa porta il pallone ed al limite dell’area serve Danilo in mezzo, il brasiliano tocca con Meret preso in contropiede! 1-0!

16′ – GOL DELLA JUVENTUS! SBLOCCA DANILO!

15′ – Arriva il cambio per la Juventus: non ce la fa De Sciglio, al suo posto dentro Danilo.

13′ – ALLAN! CHE OCCASIONE! Gran lavoro di Insigne sulla sinistra, palla verso il centro per Allan che da fuori ci prova! Tiro angolato ma è bravo Szczęsny che ci arriva in tuffo! Sarà calcio d’angolo!

12′ – Douglas Costa scambia con De Sciglio, arriva sul fondo e crossa. Di testa allontana Koulibaly.

11′ – Il Napoli ora si compatta nella propria metà campo, prova a salire la Juve.

9′ – Ronaldo trova spazio sulla sinistra, mette dentro il cross ma c’è Koulibaly in chiusura.

8′ – Ritmi ancora non particolarmente alti, le due squadre sono ancora in fase di studio.

7′ – Napoli compatto, gli azzurri non concedono spazi in questo avvio di partita.

5′ – Chiusura in tackle portentosa di Koulibaly su De Sciglio partito in velocità sulla destra.

5′ – Matuidi la mette nello spazio Ronado, il portoghese ci prova dal limite ma trova la respinta di Meret.

4′ – Pressing alto degli azzurri, Juve che non ha libertà di manovra in avvio.

3′ – Il Napoli fa girare il pallone a ridosso dell’area di rigore avversaria.

2′ – Napoli subito con baricentro alto.

1′ – PARTITI! E’ COMINCIATA JUVENTUS-NAPOLI!

Al termine della gara dello Stadium, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa: “La gara è molto semplice da spiegare, male nella prima ora, molto bene nell’ultima mezz’ora, tant’è che l’avevamo messa in pari e poi dopo è arrivato questo errore nostro che ci costringe alla sconfitta. Ma è una sconfitta meritata, per un’ora non abbiamo fatto bene”.

Fabian non a suo agio in posizione avanzata? Meglio Lozano. “Era ben posizionato, abbiamo sofferto il pressing sui due cetrocampisti Zielinski ed Allan. Matuidi pressava Zielinski e lasciava Fabian, potevamo essere più pericolosi, forse nella ripresa loro erano più dietro e riuscivamo ad uscire meglio da dietro”.

Troppi gol presi? “Bisogna difendere meglio, con più concentrazione. Il primo gol è un contropiede, gli altri eravamo piazzati ma forse troppo blandi”.

Squadra senza equilibrio in campo? Troppo lunga? “Il primo sì, era uno schema preparato per arrivare al tiro, ci siamo arrivati, ma uno dentro l’area doveva uscire per aiutare Allan, non l’ha fatto, c’è stato un errore individuale. Se avessimo preso tutti i gol così allora sarebbe un problema di equilibrio, abbiamo pressato alto Pjanic, ma sul secondo e terzo eravamo piazzati, le marcature dovevano essere più feroci”.

C’è un problema di personalità? Timidi all’inizio, poi sul 3-3 non c’è stata voglia di vincere ed il Napoli s’è accontentato. “Sì, abbiamo perso fiducia nella costruzione all’inizio. Poi alla fine per le energie spese per rimontare… loro le hanno finite prima, ma alla fine non le avevamo neanche noi”.

I cambi all’intervallo? “Insigne ha avuto un problemino fisico alla coscia, ho preferito toglierlo. Ghoulam era ammonito, non volevo rischiare di restare in 10”

Napoli smarrito nel primo tempo? “E poi per tornare sul 3-3… il primo tempo sicuramente, l’ho detto. L’autogol fa male, sono dispiaciuto di più per come è stata fatta la prima ora”.

Elmas dà energia e carattere, si candida per giocare dall’inizio? “Certo, come tutti quelli che ci sono. Ora ho cercato di schierare gli stessi, poi alla ripresa inizieranno le rotazioni in tutti i ruoli”.

Lozano è pronto per essere titolare? “Lozano molto bene, è entrato con carattere, personalità, darà molto quest’anno”.