Napoli. PAN. “Arte e Rivoluzione”, 2019 – VI Edizione.

Segnalazione di Pino Cotarelli – Napoli, Arte & Rivoluzione al PAN, VI Edizione.

VI edizione premio artistico

Napoli Arte & Rivoluzione

nell’ambito di Napoli Expò Art Polis

dal 27 al 30 settembre 2019

PAN/Palazzo delle Arti di Napoli

Nell’ambito di Napoli Expò Art Polis, al via la VI edizione del premio artistico Napoli, Arte & Rivoluzione un percorso di recupero della nostra memoria storica, dedicato alle Quattro giornate di Napoli, con il tramite dell’arte come linguaggio della libertà d’espressione e di pensiero.

Dal 27 al 30 settembre 2019, la “Sala Di Stefano” del Palazzo delle Arti di Napoli ospiterà le opere di pittori, scultori e fotografi chiamati a confrontarsi con i principali episodi in cui il popolo napoletano ha trovato una spinta comune per combattere il suo oppressore.

Il premio nasce da un’idea della curatrice Daniela Wollmann con l’associazione culturale rivoluzionART/creativiATTIVI, in collaborazione sin dalla prima edizione con la V Municipalità Arenella-Vomero e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

Anche quest’anno Napoli, Arte & Rivoluzione rientra nel calendario delle celebrazioni dell’anniversario delle Quattro giornate di Napoli volute dall’assessorato alla cultura che l’ha inserito tra le sue manifestazioni di interesse.

Saranno presenti al vernissage del 27, alle ore 17.30, il professor Giuseppe Aragno, autore del libro “Le 4 giornate di Napoli”, il regista Arnaldo Delehaye che racconterà gli sviluppi del suo film “Bruciate Napoli” appena ultimato e di prossima presentazione al pubblico.

La giuria è composta, dal presidente della V Municipalità Paolo De Luca, dall’assessore alla cultura V Municipalità Luigi Sica, dalla storica dell’arte Marina Albamonte, dal critico d’arte Gianpasquale Greco e dal critico e sociologo Maurizio Vitiello.

Saranno loro a designare i vincitori, formulando giudizi critici sulle opere premiate o meritevoli di segnalazione.

Non solo: durante il giorno di apertura della mostra il pubblico avrà la possibilità di scegliere l’opera che considera più rappresentativa compilando un’apposita scheda.

L’opera più votata riceverà il Premio Speciale del Pubblico

La premiazione è prevista per lunedì 30 settembre, ore 17.30.

Le opere partecipanti al Premio saranno inserite in un catalogo di prossima pubblicazione.