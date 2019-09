Articolo di Pino Cotarelli – Era Proprio Necessario (Rogiosi editore)di Diego Paura & Anna Stromillo al MOOKS Mondadori Bookstore di Piazza Vanvitelli – Vomero, Napoli.

MOOKS Mondadori Bookstore

presenta

Era Proprio Necessario (Rogiosi editore)

di Diego Paura & Anna Stromillo

Mercoledì 18 settembre 2019

Piazza Vanvitelli 10, h. 18

Il romanzo, scritto a quattro mani dai giornalisti Diego Paura e Anna Stromillo, è stato presentato in anteprima nazionale al Salone del Libro di Napoli.

L’opera, attualmente in tour presso i principali store campani, e definita dagli stessi autori un viaggio a tu per tu con la Soul-Kitchen, sta riscuotendo notevole successo di pubblico e critica.

Una narrazione curiosa e allettante capace di coniugare, perfettamente all’unisono, la dimensione sensoriale del gusto e la ricerca introspettiva dei personaggi.

La storia si snoda in una tre giorni di prove di uno spettacolo in un vecchio casale di campagna in Toscana.

I temi, che sembrano intrecciarsi e a tratti sovrapporsi, seducono il lettore sin dall’inconsueto incipit narrativo.

Come in una giostra sinestetica, all’ombra di una grande cucina, rinnovato setting terapeutico, i protagonisti narrano di sé e dei loro intimi segreti.

Al cospetto dei più svariati ingredienti, capaci di veicolare emozioni e seducenti incontri, misteri e pozioni magiche, i personaggi recupereranno la dimensione del proprio sogno per configurare nuovamente la continuazione del loro viaggio sospeso tra fantasia e realtà.

Il romanzo vanta, inoltre, un’attenta e insolita bibliografia densa di numerosi spunti letterari, artistici e di chiara derivazione psico-antropologica.

Tra i personaggi della storia Lucio Caizzi, Lorenzo Hengeller e Marzio Honorato.

Mercoledì 18 settembre c/o lo store Mondadori di Piazza Vanvitelli con Anna Stromillo e Diego Paura ci saranno il sociologo e critico d’arte Maurizio Vitiello, moderatore dell’incontro, e Mimmo Condurro, Presidente dell’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania.

Reading a cura dell’attrice Anna Capasso su musiche originali di Ugo Gangheri, musicista e cantautore.

Da non mancare.

Pino Cotarelli