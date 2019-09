Napoli. Il maltempo causa il cedimento della controsoffittatura della Funicolare alla fermata di Parco Margherita

Napoli. Il maltempo che questa notte e questa mattina si è abbattuto sulla città ha provocato non pochi danni. Nella fermata della funicolare di Parco Margherita si è staccato un pezzo di controsoffittatura a seguito delle ingenti perdite d’acqua piovana dal soffitto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito ma poteva andare peggio. La denuncia arrivata dall’Usb. «È indegno assistere a scene così in una metropoli come Napoli – afferma Marco Sansone del coordinamento regionale – sono mesi che chiediamo alle istituzioni di ripulire le caditoie urbane prima delle piogge autunnali e sono anni che chiediamo all’Anm di garantire sicurezza sui luoghi di lavoro con una costante manutenzione di autobus, treni e stazioni di metropolitane e funicolari. Quella di stamattina è solo la punta dell’iceberg di una situazione destinata ad aggravarsi con l’inverno. L’amministratore unico Nicola Pascale dovrebbe preoccuparsi più di queste criticità, anziché dell’inaugurazione dei pianoforti nelle stazioni dell’Anm».