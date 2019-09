Napoli, la Bellezza secondo il Fai

Napoli – Ieri nella chiesa di San Rocco alle ore 18.00 la Delegazione Fai Napoli ha presentato il nuovo progetto – La bellezza secondo me – . Protagonisti e ciceroni dell’iniziativa caratterizzata da otto incontri dedicati all’arte saranno Antonio Biasucci, Sergio Fermariello, Cherubino Gambardella, Michele Iodice, Silvio Perrella, Sergio Ragni, Andrea Renzi e Federica Sheehan. Il Progetto è stato presentato dal Presidente del Fai Campania Maria Rosaria de Divitiis e illustrato degli ideatori Francesca Vasquez e Cherubino Gambardella. Dal 3 ottobre e fino a maggio 2020, con prenotazione obbligatoria a napoli@delegazionefai.fondoambiente.it, gli iscritti al Fai e gli Amici del Fai si daranno appuntamento in laboratori, gallerie e fucine d’arte per ammirare e vivere la bellezza nell’arte, nella letteratura, nel teatro, nella musica e nella vita con i protagonisti dell’arte, negli stessi luoghi dove questa nasce e si crea.

Il calendario degli appuntamenti:

Ad aprire la kermesse sarà l’artista Sergio Fermariello, mercoledì 3 ottobre alle ore 17.30, nella seicentesca villa Belvedere di Via Aniello Falcone, con un appuntamento dal titolo “Sulla bellezza: la fabbrica del tempo”; mercoledì 23 ottobre Michele Iodice riceverà il pubblico nel suo laboratorio di Salita Capodimonte con un incontro dedicato a “Visioni e sogni”; a chiudere gli appuntamenti del 2019, mercoledì 13 novembre, il fotografo Antonio Biasucci che condurrà il pubblico in uno speciale percorso ne “La fotografia come paesaggio interiore” negli spazi de Il Cartastorie, presso il Museo dell’archivio Storico del Banco di Napoli.

Gli incontri inaugureranno il 2020 con l’attore Andrea Renzi che con il suo appuntamento dal titolo “Il mio Tavolino” accoglierà i partecipanti lunedì 27 gennaio negli spazi della Sala Assoli; giovedì 20 febbraio sarà Cherubino Gambardella a raccontarsi con la “Bellezza come eversione imperfetta” nel suo studio alla Riviera di Chiaia; “Tentativi di perfezione” è il titolo dell’incontro con il musicologo Sergio Ragni in programma giovedì 12 marzo, che riceverà gli ospiti a Villa Belvedere nella casa museo dedicata a Gioacchino Rossini; giovedì 16 aprile lo scrittore Silvio Perrella racconterà la sua bellezza con l’appuntamento “Rime petrose” nello scenario della Salita del Petraio; l’ultimo incontro a maggio (data da definire) sarà con Federica Sheehan su “Paradiso: Thomas Dane Gallery a Casa Ruffo” presso la Thomas Dane Gallery in via Crispi.

