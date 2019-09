Napoli. Grazie ad un intervento eseguito dall’èquipe del Cardarelli la 18enne Ilaria si sveglia dal coma

Napoli. Una bella storia di buona sanità quella che arriva dall’ospedale “Cardarelli” dove l’intervento eseguito da una èquipe medica multidisciplinare ha fatto sì che la 18enne Ilaria uscisse dal coma. Il calvario di Ilaria, di Scafati, è cominciato all’improvviso progredendo poi velocemente. Inizialmente la 18enne aveva perso la lucidità, poi aveva iniziato ad avere difficoltà a camminare per poi finire in coma. La ragazza è stata in primis ricoverata presso l’ospedale di Nocera dove i medici non sono riusciti a formulare una diagnosi precisa, ipotizzando inizialmente un disturbo della personalità e poi una meningite. Ma le condizioni di Ilaria continuavano a peggiorare ed il 20 agosto si era, quindi, reso necessario il trasferimento all’ospedale Cardarelli di Napoli con ricovero nel reparto di Neurologia. I medici, dopo aver visionato gli esami già svolti ed aver sottoposto la giovane a nuovi accertamenti, arrivano alla conclusione di essere in presenza di un teratoma ovarico, un tumore benigno ma a struttura complessa. Il sistema immunitario di Ilaria aveva iniziato a combattere il tumore ma, allo stesso tempo, anche cellule sane del tessuto cerebrale. La 18enne aveva, quindi, una encefalite limbica che inizialmente viene combattuta con una terapia a base di immunoglobuline ma senza sortire gli effetti desiderati. Per tale motivo il 28 agosto si decide di intervenire chirurgicamente. L’èquipe multidisciplinare (composta dai primari Ciro Florio del reparto di Neurologia e Claudio Santangelo del reparto di Ginecologia, dalla ginecologa Simona Sorrentino, dalla neurologa Giorgia Maniscalco e dall’anestesista Maria Loreto) esegue in laparoscopia un intervento complesso e molto lungo. Nei giorni successivi avviene quello che in tanti definiscono un miracolo, Ilaria si sveglia dal coma. La ragazza lo scorso 18 settembre è stata finalmente dimessa ed ora continua il suo percorso di guarigione che la riporterà ad una vita normale. Ed ora che tutto si è concluso nel migliore dei modi è stato deciso di diffondere la notizia perché, in un mare di storie di malasanità, è bello raccontare un episodio così positivo. Anche il governatore Vincenzo De Luca è intervenuto sulla vicenda augurando una completa guarigione ad Ilaria e complimentandosi con l’èquipe multidisciplinare di Ginecologia e Neurologia dell’Ospedale Cardarelli di Napoli per l’eccezionale intervento, perfettamente riuscito, dichiarandosi fiero della sanità campana.