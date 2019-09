Napoli: Falsa partenza al concorso della Regione Campania. Oltre trecentomila candidati, caos e malori

Hanno preso il via questa mattina nella Mostra d’Oltremare le prove preselettive del concorso Ripam Campania, promosso nell’ambito del Piano per il lavoro elaborato dalla Regione Campania. Sono 2.175 i posti nella pubblica amministrazione messi a concorso in questa prima fase del piano. Il concorso è gestito da Formez Pa per conto della Commissione Ripam-Dipartimento della Funzione pubblica.

Sono in tutto 303.965 i candidati iscritti a partecipare. I primi candidati convocati sono quelli iscritti al concorso per l’assunzione di 1.225 unità di personale da inquadrare nella categoria C. Il 18 settembre alle ore 15 inizieranno invece le prove per gli iscritti al concorso per l’assunzione delle 950 unità di personale da inquadrare nella categoria D.

