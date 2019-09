Napoli. Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo. Convegno “Patrimoni mediterranei e cittadinanza”.

Segnalazione di Maurizio Vitiello – Patrimoni mediterranei e cittadinanza al Complesso monumentale di San Domenico Maggiore|Sala del Capitolo – Napoli.

Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee

e

Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM)

promuovono il convegno

Patrimoni mediterranei e cittadinanza

distruzione-ricostruzione|conservazione delle memorie|partecipazione cittadina

Parigi|Nizza|Marsiglia|Valencia|Rabat|Algeri

Tunisi|Napoli|Sarajevo|Tirana|Larissa|Il Cairo|Nablus|Siria

Napoli | 4 e 5 ottobre 2019 (ore 9 – 18)

Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore|Sala del Capitolo

vico San Domenico Maggiore 18 – Napoli

Programma

Venerdì 4 ottobre

ore 9:00 – Saluti

Nino Daniele – Assessore alla Cultura del Comune di Napoli

Vicente Miguel Garcés Ramòn – Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM)

Maria Donzelli – Presidente Associazione Peripli – Consiglio Consultativo della FACM

Francesco Maria Amoruso, presidente emerito Assemblea Parlamentare del Mediterraneo

Juan Andrès Perellò Rodriguez – Ambasciatore di Spagna all’UNESCO

Laurent Burin Des Roziers – Console Generale di Francia a Napoli

Maria Luisa Cusati – Console Onorario del Portogallo a Napoli

Hassan Balawi – Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles

Augusto Guarino – Università L’Orientale di Napoli

ore 9:30

La nozione di patrimonio materiale e immateriale e il suo ruolo nelle società mediterranee

Presiede Maria Donzelli – Peripli / FACM

Partecipano

Florence Pizzorni – Parigi – Ministère de la Culture – Conservatrice générale du patrimoine – Consiglio Consultativo della FACM

Marialucia Giacco – Napoli – Museo Archeologico Nazionale Napoli (MANN) – Archeologa

Fabrizio Masucci – Napoli – Museo Cappella Sansevero – Presidente

Paolo Jorio – Napoli – Museo del Tesoro di S. Gennaro/Museo civico Filangieri – Direttore – Coordinatore del Consorzio “La via dei musei”

Valeria Romanelli – Napoli – Associazione Italiana Esperti Scientifici Beni Culturali (AIES) – vice Presidente

Hassan Balawi – Palestina – Consiglio Consultativo FACM

ore 11:00 – 11:30 pausa caffè

ore 11:30 – Esempi di azioni partecipative e cittadine

Presiede Dominique Bendo Soupou – Peripli /FACM

Partecipano

Zine Eddine Seffadj – Algeri – circolo FACM

Nadir Benmatti – Nizza – circolo FACM

Francesca Amirante – Napoli – progetto “Accogliere ad Arte” – Presidente

Aldo Capasso – Napoli – Architetto

Sameh El Tantawi – Egitto – Università del Cairo

Carlo Tachos – Grecia – circolo della Tessaglia

ore 13:30 – 15:00 pausa pranzo

ore 15:00 – Sapori migranti

Presiede Loredana Cornero – Peripli

Partecipano

Vito Amendolara – Napoli – Osservatorio per la Dieta Mediterranea

Malika Eddakhch – Rabat – circolo FACM

Roberto Sottile – Università di Palermo

Lucia Cucciarelli – Ufficio Scuole – Ambasciata d’Italia a Tirana

Fortuna Brandi – Napoli – Antica Pasticceria Scaturchio

ore 17:00 – Artigianato e arte

Presiede Barbara Fumagalli – Museo del Tesoro di San Gennaro

Partecipano

per Il corallo Tommaso Mazza – Napoli – Presidente Comitato Lavorazione del Corallo e del Cammeo di Torre del Greco

Caterina Ascione – Storica dell’arte del corallo

per il presepe Giuseppe Pezone – Napoli – Presidente Associazione Italiana Amici del Presepio

per l’arte di strada Simone Maria de Conceicao – Presidente Movimento Unione Nazionale Interculturale ( M.U.N.I. ) e Ciro Formisano – fondatore della SIRO’S Band

In sala: esempi di lavorazione artigianale del corallo e dell’arte presepiale

ore 18:00 – Dibattito con il pubblico

ore 18:30 – Lettura poetica a cura di Angela Procaccini

ore 18:40

Giovanni Guarrera – Napoli – Presidente Orchestra Multietnica Mediterranea

Intervento musicale a cura dell’Orchestra Multietnica Mediterranea (OMM)

Sabato 5 Ottobre

ore 9:00 – Partecipazione cittadina alla costruzione, ricostruzione della memoria locale e collettiva del Mediterraneo

Presiede Rita Felerico – Peripli /FACM

Partecipano

Don Adolfo Russo – Napoli – Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli – Direttore del Complesso Monumentale di Donnaregina

Leila El Houssi – Università di Firenze – Storica

Salam Kawakibi – Siria – Consiglio Consultativo FACM

Nicoletta Stendardo – Marsiglia – Circolo FACM

Elma Hodzic – Sarajevo – Museo di Storia della Bosnia Erzegovina – Direttrice/ Circolo FACM

Maria D’Elia – Napoli – Fondazione Mondragone – Presidente

ore 11:00 – 11:30 pausa caffè

ore 11:30 – Esperienze di rigenerazione cittadina

Presiede Francesca Vitelli – Enterprising Girls

Partecipano

Maria Rosaria de Divitiis – Napoli – FAI Campania – Presidente

Maria Antonietta Selvaggio – Museo del Mare di Napoli

Luca Mascolo – Agerola – Sindaco

Luigi Filadoro – Napoli – progetto “bambini e musei – cittadini a regola d’arte” – Associazione “Étant donnés”- Presidente

Patrizia Varone – Napoli – progetto “Mediterraneo:fotografia tra terra e mare” – Associazione “Lo Cunto” – Presidente

ore 13:30 – 15:00 pausa pranzo

ore 15:00 – Istituzioni e cittadinanza

Presiede Valeria Pagnini – Napoli – Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Architettura

Partecipano

Fabiana Cacciapuoti – Napoli – Conservatrice Biblioteca Nazionale

Raffaele De Magistris – Napoli – Biblioteca Universitaria di Napoli – Direttore

Lorenzo Mango – Napoli – Comitato tecnico e scientifico Università L’Orientale – Presidente

Stefania Castanò – Napoli – Biblioteca Università L’Orientale – Direttrice

Rosa Maiello – Napoli – Associazione Italiana Biblioteche – Presidente

Fiorinda Li Vigni – Napoli – Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Segretaria Generale

Marta Herling – Napoli – Istituto Italiano per gli Studi Storici – Segretaria Generale

ore 16:30 – Conclusioni e progetti

Presiedono Rita Felerico / Loredana Cornero – Peripli

Partecipano

Onorevole Gennaro Migliore

Vicente Miguel Garcés Ramòn – Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM)- Presidente

Maria Donzelli – FACM – Peripli

Florence Pizzorni – FACM

Dominique Bendo Soupou – Peripli / FACM

ore 18:00 – Dibattito con il pubblico

Info

Associazione PERIPLI – Culture e Società EuroMediterranee

www.peripli.org|info@peripli.org

Facm – Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo

www.fundacionacm.org|info@fundacionacm.org

Ufficio stampa per Peripli

Anna Marchitelli

333 1198973 | marchitelli.comunicazione@gmail.com

Rita Felerico

347 2600961 | ritafelerico2@gmail.com

Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee

e

Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM)

promuovono il convegno

Patrimoni mediterranei e cittadinanza

distruzione-ricostruzione|conservazione delle memorie|partecipazione cittadina

Algeri |Il Cairo|Larissa|Marsiglia|Nablus|Nizza|Parigi| Rabat

|Sarajevo|Siria|Tirana| Tunisi|Valencia

Napoli 4 – 5 ottobre 2019 (ore 9.00 – 18.00)

Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore – Sala del Capitolo

vico San Domenico Maggiore 18 – Napoli

con il patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura

dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’Unesco e del Consolato del Portogallo

«Vogliamo valorizzare gli attori della società civile impegnati nei settori patrimoniali provenienti dalle due rive del Mediterraneo e offrire loro un’occasione di confronto. Vogliamo mobilitarci perché la cultura e i suoi beni siano il quarto pilastro dello sviluppo sostenibile. Vogliamo promuovere la coscienza cittadina sull’importanza vitale delle conoscenze delle memorie, delle interconnessioni delle culture, della partecipazione di ogni cittadino alla ricostruzione dei patrimoni mediterranei, come beni condivisi e comuni.»

Maria Donzelli

presidente Associazione Peripli

L’Associazione Peripli – Culture e Società Euromediterranee, in partenariato con la Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), organizza a Napoli, venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2019, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Complesso monumentale di San Domenico Maggiore, due giornate di studio sul tema dei patrimoni, materiali e immateriali, dell’area mediterranea in rapporto alla partecipazione cittadina.

Ricercatori, conservatori, mediatori e cittadini si incontrano per ridefinire insieme il ruolo dei musei, delle biblioteche e degli istituti di cultura nel XXI secolo; per analizzare le differenti modalità della partecipazione cittadina nei vari Paesi, i dispositivi e i progetti volti a questa partecipazione, e per riconsiderare il ruolo dei cittadini, delle loro associazioni e aggregazioni spontanee nel recupero delle memorie locali e collettive.

Il Convegno, dunque, intende promuovere una riflessione critica che tracci una prospettiva per disegnare gli orientamenti e i modi della ri-costruzione del patrimonio dei diversi demani mediterranei, presupponendo che in una “società di trasmissione dei saperi” le istituzioni tradizionalmente preposte a questa missione (Scuole, Università, Biblioteche, ecc.) non sono più le sole a svolgerla, anzi spesso, per varie ragioni, vengono meno alla loro missione specifica.

Uno degli obiettivi di questa iniziativa è anche quello di aprire un ampio dibattito in sede mediterranea, promuovendo un progetto che negli anni a venire preveda incontri territoriali periodici nei vari paesi del Mediterraneo.

Il convegno cittadino – si svolge non a caso a Napoli città dalle mille contraddizioni, crocevia dell’incontro e scontro fra i popoli del Mediterraneo – si tiene in occasione del decennale lavoro di Peripli e della Facm che operano in una fruttuosa sinergia di intenti: l’Associazione Peripli promuove il dialogo tra le culture euromediterranee mediante attività di formazione, caffè filosofici, ricerche, pubblicazioni, incontri cittadini; la FACM promuove la coscienza di una cittadinanza mediterranea attraverso incontri e attività organizzati dai suoi 28 Circoli, sparsi in tutta l’area del Mediterraneo e attraverso piattaforme periodiche di confronto assembleare dove partecipano cittadini rappresentanti dei 28 Paesi finora aderenti.

Il convegno sarà aperto dall’Assessore alla Cultura del Comune di Napoli Nino Daniele. Per i saluti iniziali saranno inoltre presenti Francesco Maria Amoruso Presidente emerito del Pam, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo, Juan Andrés Perellò Rodriguez Ambasciatore di Spagna all’Unesco, Laurent Burin Des Roziers Console Generale di Francia a Napoli, Maria Luisa Cusati Console onorario del Portogallo a Napoli, Hassan Balawi Primo Consigliere presso la Missione della Palestina a Bruxelles e Vicente Miguel Garcés Ramòn, della Fondazione Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM).

Si susseguiranno nell’arco di due giorni tavoli di confronto e nella sessione finale è previsto il saluto dell’on. Gennaro Migliore.

Sarà inoltre dato spazio alla musica con l’esibizione dell’Orchestra Multietnica Mediterranea diretta dal Maestro Giovanni Guarrera.

“Genesi e contesto dell’iniziativa”

«La difesa delle specificità delle culture e del loro incontro – dichiara Maria Donzelli, presidente di Peripli – si sposa dunque con la promozione di una coscienza di cittadinanza mediterranea. L’idea del convegno è nata nel novembre 2017 a Casablanca, in occasione del settimo incontro periodico della Facm. Una delle agorà proposte, coordinata dalla sottoscritta, era dedicata al tema dei patrimoni mediterranei. Erano presenti diversi Paesi dell’area: Marocco, Algeria, Tunisia, Siria, Palestina, Israele, Cipro, Grecia, Spagna, Italia. La discussione fu intensa e in alcuni momenti drammatica a causa delle situazioni sociali, economiche e politiche, a causa dei conflitti e delle guerre, a causa del terrorismo e delle calamità naturali che hanno distrutto e continuano a distruggere i patrimoni materiali e immateriali dei Paesi del Mediterraneo. In quell’agorà tutti i rappresentanti dei vari Paesi hanno espresso l’esigenza di approfondire le conseguenze drammatiche di tali situazioni che minano concretamente le radici culturali dei Paesi del Mediterraneo e la coesione sociale, identitaria, interculturale dei loro popoli».

L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Peripli” – Culture e Società Euromediterranee e dalla Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo (FACM), con l’adesione dell’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), dell’UNESCO e del Consolato del Portogallo.

È stata realizzata con il sostegno della FACM e con la collaborazione di alcuni componenti del suo Consiglio Consultativo, di alcuni circoli della FACM e da cittadini che operano nelle città di Napoli, Nablus, Algeri, Il Cairo, Rabat, Valencia, Marsiglia, Nizza, Larissa, Parigi, Sarajevo, nel territorio della Siria, Tirana, Tunisi.

Ha il sostegno del Museo Cappella Sansevero, del Vicario per la Cultura della Diocesi di Napoli, del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati dell’Università L’Orientale”, dell’Institute Francais Napoli, di AVEC, dell’Antica Pasticceria Giovanni Scaturchio. Inoltre si avvale della partecipazione delle seguenti istituzioni napoletane: Comune di Agerola, Museo Archeologico Nazionale (MANN), Biblioteca Nazionale di Napoli, Biblioteca Universitaria di Napoli, Biblioteca dell’Università L’Orientale, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione italiana esperti scientifici beni culturali (AIES), Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, L’Istituto per gli Studi Storici, Museo del Tesoro di San Gennaro – Museo Civico Filangieri, Fondazione Mondragone, Museo del tessile, Museo del Corallo di Napoli, Associazione italiana Amici del Presepe, Museo del Mare di Napoli, FAI (Fondo Ambientale Italiano) di Napoli, Associazione Enterprising Girls, Associazione Progetto Museo ‘Accogliere ad arte’, Associazione “ètant donnès” con Luigi Filadoro, Associazione Italiana Amici del Presepe (AIAP), Associazione “Lo Cunto”, Associazione MUNI onlus, SIRO’S Band, Osservatorio per la Dieta Mediterranea e della presenza di studiosi delle Università del Cairo, di Palermo, di Firenze, di Napoli, dell’Ufficio Scolastico dell’Ambasciata d’Italia a Tirana in Albania e della partecipazione dell’Orchestra Multietnica Mediterranea.

Credits

Organizzazione, Rita Felerico

Le vignette di Corvo Rossi, Furio Sandrini (Corvo Rosso)

Grafica , Matteo De Marino

Concept locandina, Aldo Capasso

Fotografia, Claudia Scuro

Info

Associazione PERIPLI – Culture e Società EuroMediterranee

www.peripli.org|info@peripli.org

Facm – Fondazione dell’Assemblea dei Cittadini e delle Cittadine del Mediterraneo

www.fundacionacm.org|info@fundacionacm.org

Ufficio Stampa per Peripli:

marchitelli.comunicazione@gmail.com

ritafelerico2@gmail.com