Napoli -Brescia Le probabili formazioni

Ancelotti pensa al turn over ma con cautela Una partita è finita e un’altra è già pronta dietro l’angolo: il turn-over è una necessità, ma va sfruttato con cautela, perché il Napoli ha già dato. Otto cambi a Lecce, otto anche con il Cagliari e cinque (invece) in questo mezzogiorno e mezzo infuocato, in una domenica che s’annuncia climaticamente estiva e che richiede sforzo suppletivo, visto l’orario di inizio: però i dubbi abbondano, in qualsiasi zona del campo, e gli interrogativi si sprecano tra difesa, centrocampo e attacco, mescolati in una rifinitura utilizzata per lasciare motivazioni in chiunque. Luperto o Maksimovic, per dirne uno? Ma anche Younes o Mertens per dirne un altro? E Milik o Llorente per arricchire di pathos la vigilia. Però una traccia di formazione c’è (Meret tra i pali, Di Lorenzo a destra e Ghoulam a sinistra, Manolas in mezzo; Callejon esterno al posto suo, quello di sempre, ed Elmas e Fabian Ruiz in mezzo al campo, con Lozano largo sulla fascia che gli sta più a cuore). Però sarà bello svegliarsi tutti assieme a Castel Volturno, come consuetudine quando si gioca alle 12.30 e anche alle 15, sedersi, prendersi un caffè e chiedersi: gioco o non gioco?

Ad esso vi faccio vedere io: se non l’ha detto, e certe cose per pudore o per umiltà si possono tener per sé, l’ha pensato, perché stavolta sarà un po’ come tornare in se stesso, a respirare l’aria salubre della tua vita, a sentirsi il venticello in faccia ad ogni scatto, quelli che gli vengono naturali quando può lasciarsi andare nelle sue libertà. Speedy Gonzales va di fretta, ha già sprecato troppo tempo secondo le proprie abitudini, quattro partite e appena un gol: e cosa volete che gli importi che in fin dei conti, poi, effettivamente lui abbia giocato soltanto centonovantadue minuti! Al Psv, quando con quella espressione da «bambola assassina», s’è catapultato nel grande calcio e l’ha respirato per davvero, aveva ben altri ritmi: ventuno gol tutto compreso (e anche dodici assist) nella passata stagione; e diciannove reti (e pure undici assist) nel suo approdo in quella ch’è stata la casa di Romario ma anche di Ronaldo, il Fenomeno, e di Van Nistelrooy ma anche di Robben, così tanto per dire.