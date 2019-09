Napoli: bimba dedica canzone a detenuti del 41bis

Durante una festa privata a Napoli fa cantare a una bambina una canzone dedicandola ai detenuti ristretti al 41bis: il video è stato poi pubblicato sui social. Protagonista della vicenda è un cantante neomelodico siciliano contro il quale si scaglia il consigliere dei Verdi per la Campania Francesco Emilio Borrelli: «Si tratta – sostiene – di un esempio diseducativo ed esecrabile». Borrelli fa sapere di avere denunciato la vicenda alla Procura Antimafia in quanto, a suo parere, si è trattato di «proselitismo in favore di criminali e detenuti» che «coinvolge anche i bambini».«La sua carriera artistica», aggiunge, «basata sulle canzoni sulla malavita», conferma «tutta la pericolosità del suo messaggio». «Non dimentichiamo le sue gravi condanne penali e le sue parentele nel mondo della mafia, – ricorda Borrelli – oltre al gesto della minaccia, con un ninnolo a forma di pistola, nei miei confronti».