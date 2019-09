Articolo di Maurizio Vitiello – Alla Biblioteca Universitaria di Napoli si parlerà della poesia di Fabia De Luca e del suo libro Emozioni, cibo per la vita. LFA, 2017.

Emozioni, cibo per la vita

Incontro sulla poesia

Biblioteca Universitaria di Napoli

10 settembre 2019, ore 16.30

Martedì 10 settembre 2019, alla Biblioteca Universitaria di Napoli si parlerà della poesia di Fabia De Luca e, in particolare, del suo libro Emozioni, cibo per la vita. LFA, 2017.

E’ una musicista, ha studiato al Conservatorio di Nizza, suona e insegna arpa in Toscana ma ha vissuto tra Napoli e Parigi, dove vive ancora sua madre.

La musica è stata prevalente nella sua vita, nelle sue poesie è sempre presente insieme alla passione per il teatro e per il cibo.

L’artista ha abbracciato quasi tutte le arti, dal disegno studiato sui banchi di scuola ai corsi di recitazione, dalla partecipazione a piccoli ruoli in alcuni film alla frequentazione delle arti marziali.

L’arte culinaria e il piacere della buona tavola sono inoltre i piacevoli “ingredienti” della sua vita.

Insomma, possiamo definire Fabia De Luca un’arpista multi-colorita, una personalità con dei tratti “rinascimentali” e il suo libro di poesie, Emozioni, cibo per la vita, è un’immersione in scorci di vita pura dove ritroviamo riflessioni sull’arte, sui sentimenti e sul dolore.

Proprio la sofferenza di non aver avuto la madre vicina è stata uno dei motivi che l’ha spinta a dire: “Scrivere per me è una medicina senza effetti collaterali” …

Il libro di Fabia De Luca sarà anche uno spunto per parlare più in generale di poesia.

Le due relatrici che ci accompagneranno in questo viaggio sono:

Antonella Cristiani, redattrice e consulente editoriale. Storica di formazione, si è occupata a lungo di Unione Sovietica e di Russia in ambito accademico per poi dedicarsi al lavoro sui testi di saggistica e narrativa per case editrici e autori. Lettrice curiosa ed esigente, collabora a progetti di promozione della lettura e all’ideazione e organizzazione di manifestazioni culturali.

Rita Felerico, giornalista pubblicista, vice presidente dell’Associazione Peripli – Culture e Società Mediterranee, è vincitrice di vari concorsi di poesia a livello nazionale. Sue poesie sono inserite in raccolte e libri di vari autori, nonché ne L’evoluzione delle forme poetiche, edita da Kairos nel 2013. Protagonista e organizzatrice di incontri, forum, seminari, presentazioni di libri e letture poetiche, è chiamata spesso a far parte delle giurie di diversi concorsi, poetici, letterari ed artistici.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello