NA 6/10/19 presso il teatro Immacolata andrà in scena lo spettacolo musicale “Acquerello Napoletano”.

Domenica 6 Ottobre alle ore 18 presso il prestigioso teatro Immacolata in piazza Immacolata al Vomero, andrà in scena lo spettacolo musicale “Acquerello Napoletano” di Alberto Del Grosso e Aldo De Gioia.

Acquerello Napoletano è un vasto affresco della vita partenopea. Una serie di avvenimenti e fatti uniti dalla musica creano una visione di Napoli canora nella sua complessità. Nasce cosi uno spettacolo di genere diverso aderente al più raffinato gusto dello spettatore, fondato su una superiore unità lirica, tra i più disparati elementi artistici e umani, nel raccontarci le usanze, le passioni, i vizi e le virtù del popolo napoletano, facendo parlare leggende, amori, superstizioni e avvenimenti storici.

Da un quartiere all’altro della città c’è sempre una grande esplosione di voci e di musiche e il sacro si unisce al profano. E’ la voce di Napoli che ama i suoi santi protettori e li onora santificando la sua allegria.”

Lo spettacolo che è per un pubblico di ogni età, si propone di offrire qualche ora di allegria in compagnia di un ottimo cast.

Con la partecipazione del tenore Lino Cavallaro

Partecipano inoltre:

Lilly Amati (attrice e cantante)

Roberto Arnone (cantante)

Arianna Avolio (attrice e cantante)

Cristiano Avolio (baritono)

Tina Bonetti (mezzo soprano)

Maria Della Rossa (cantante)

Angela Guerra (soprano)

Antonio Onorato (cantante)

Elena Sansone (attrice e cantante)

Giò Siciliano (attrice e cantante)

Per la danza: le maestre Roberta e Vincenza Ventre, le allieve della scuola di danza Rose Ballet e il ballerino Giuseppe Carillo

Partecipa per la magia il giovanissimo prestigiatore Marco Mirko Corpo.

Presenta: Anna Aita – Regia di Alberto Del Grosso

Al piano: Nataliya Apolenskaya e Gabriella De Carlo.

Direttrice di scena: Anna Del Grosso

Assistenti di scena: Dario Capasso e Chiara Rubino

Regia video: Umberto Santacroce

Audio: Carlo Manzo Service

Riprese video: Luigi Strino

Foto di scena: Filippo Tufano

Regia tecnica: Nicola Salvo

Regia di Alberto Del Grosso

Con l’adesione morale dell’ Ass. Culturale Cosmopolis, della Rinascita Artistica Partenopea e del giornale Positanonews

Progetto grafico: Umberto Santacroce 2019

L’ingresso a teatro è gratuito sino alla capienza dei posti in sala. E’ preferibile fare una prenotazione al mio numero di cellulare 334 6264642.

Il teatro si trova a pochi passi dalle stazioni del metrò collinare Piazza Medaglie d’Oro e Salvator Rosa.

Nei pressi di piazza Immacolata ci sta un garage dove è possibile lasciare l’auto in custodia.

Vi aspettiamo in tanti per trascorre assieme una serata spensierata!

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews