NA 5/9/19 presso Istituto Suore San Giuseppe incontro R.A.P.

Giovedì 5 settembre u.s. presso l’Istituto delle Suore di San Giuseppe in Viale Colli Aminei c’è stato l’incontro mensile della Riunione Artistica Partenopea.

Il presidente Lino Cavallaro ha aperto l’incontro con il saluto a tutti i numerosi ospiti presenti. A seguire ha invitato i poeti a declamare i loro versi. Le recitazioni sono state intervallate da siparietti musicali a cui hanno partecipato: Lino Cavallaro, Maria Rosaria Botti, Maria Della Rossa.

Il piacevole incontro è stato chiuso verso le 19:30 con i ringraziamenti e l’arrivederci nello stesso luogo per la riunione di ottobre prossimo.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews