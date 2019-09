NA 24/9/19 presso Cortile del Maschio Angioino andrà in scena il lavoro “Quando a Napoli cadevano le bombe” di Aldo De Gioia.

Riceviamo e pubblichiamo

Quando a Napoli cadevano le bombe

21/9/2019 – Nell’ambito della quarantesima edizione del Programma “Estate a Napoli” la rappresentazione teatrale “Quando a Napoli cadevano le bombe” ideato, scritto e diretto dal Maestro Aldo De Gioia andrà in scena martedì 24 Settembre 2019 nella prestigiosa sede del cortile del Castello del Maschio Angioino di Napoli, con inizio alle ore 20:30.

Uno spettacolo forte di un notevole successo di critica e di pubblico, fa rivivere le tragiche scene vissute dai napoletani durante l’ultima guerra. L’opera, evento culturale di rilievo, porta in scena la realtà di un triste periodo che vide la meravigliosa Città di Napoli martoriata da eventi bellici. Sofferenze, privazioni, paure, sacrifici, morti innocenti e distruzioni anche di patrimoni d’arte. Il lavoro, che riporta i più anziani a tristi ricordi, è utile testimonianza per i più giovani che hanno avuto la fortuna di non vivere quel periodo, e ci ricorda che le guerre sono sempre una rovina, sia per i vincitori che per i vinti.

Interpreti dello spettacolo: Anna e Liliana Aita, Gabriella Piccino, Sergio Spena, Antonio Giorgio, Corrado Pugliese, Susy Caso, Antonio Toscano, Bruna Uva, Gaetano Di Grazia, Luisa Tranchino, Mario Capuozzo, Giuseppe Silvestri, Biagio Ancarola Jr., Giuseppe Scognamiglio, Stefano Friscia, Sandro Recano, Luca Spena.

Direzione, supporto di scena ed organizzazione: Enzo Aita, Ciro Ammendola, Giuseppe Buono e Claudio Calvino.

Pubblicato da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews