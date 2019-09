“Il Museo Archeologico di Positano: Prospettive di conoscenza e di ampliamento, tra scavi archeologici e restauri per la valorizzazione”. di Diego Guarino e Silvia Pacifico 

Colloquio Internazionale AIPMA 2019: come cambia la professione dell’archeologo nel terzo millennio

Dal 9 al 13 settembre, istituzioni in rete per un grande appuntamento scientifico, nato in sinergia con Alma Mater

MANN, Parco Archeologico di Ercolano, MAV, Accademia di Belle Arti e Centre Jean Bérard ospiteranno i lavori

29 agosto. Dietro le quinte della pittura antica, tra archeologia, restauro e nuove tecnologie: giunto alla sua XIV edizione, torna in Italia, dal 9 al 13 settembre prossimo, il Colloquio Internazionale dell’AIPMA (Association Internationale pour la Peinture Murale Antique) dedicato a “Pareti dipinte. Dallo scavo alla valorizzazione”.