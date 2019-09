Morti bianche a Salerno, tre decessi ogni mille incidenti

Diletta Turco

In provincia di Salerno ci sono tre morti bianche ogni mille incidenti denunciati. È lunga la scia di sangue che continua a colorare i luoghi di lavoro del territorio provinciale. Gli ultimi dati aggiornati dall’Inail parlano di un’incidenza ancora alta dei casi di infortuni mortali che accadono mentre le persone lavorano. Tanto è che, stando alle ultime rilevazioni, nei primi 8 mesi del 2019 gli infortuni mortali sul luogo di lavoro erano già 3. A cui, purtroppo, deve aggiungersi anche l’ultimo caso che ha coinvolto un operaio mentre lavorava a Tramonti.

I NUMERI

La provincia di Salerno, da questo punto di vista, negli ultimi otto anni, ha registrato un numero di vittime davvero alto. Su tutto il territorio il picco negativo si è avuto nel triennio 2011-2013, dove la provincia ha registrato in media 13 vittime ogni anno, per un totale di 32 persone morte sul proprio luogo di lavoro, occupando la quinta posizione della classifica nazionale degli incidenti mortali, alle spalle di Brescia, Torino, Roma e Chieti. Ecco, dunque, che Salerno conquista la non certo positiva medaglia d’oro tra le province del Mezzogiorno, diventando il territorio dove ci sono più morti bianche di tutto il sud Italia. La situazione, come detto, è andata sì migliorando, ma i decessi continuano inesorabilmente ad accadere. Nel biennio 2017-2018, poi, il territorio salernitano ha registrato la percentuale di tre morti bianche ogni mille incidenti, classificandosi al 14esimo posto a livello nazionale tra le province più pericolose. Un dato ancora più preoccupante se si considera che, sempre nel biennio 2017-2018 la media nazionale degli incidenti mortali è stata di circa 1,2 ogni mille incidenti denunciati. A Salerno, dunque, si muore più del doppio che nel resto della penisola. Ma, accanto ai decessi, il «lavoro» si traduce anche con incidenti veri e propri. In provincia di Salerno gli infortuni sono 5.400, circa il 24 per cento di quelli avvenuti sull’intero territorio regionale.

LE PROPOSTE

Oltre ai dati che restituiscono un quadro a tinte fosche, ci sono però anche le proposte. «Occorre intensificare l’azione di prevenzione, fare maggiore formazione, ma anche una più incisiva repressione per chi non mette in pratica le misure di sicurezza e per coloro che non rispettano i contratti di lavoro commenta Giuseppe Vicinanza, segretario Filca Cisl – Da anni ribadiamo che nel settore è necessario introdurre la patente a punti, un sistema premiale per le imprese virtuose ma che nello stesso tempo introduca sanzioni per chi non rispetta le regole sulla sicurezza. È prioritario intervenire in maniera risoluta per affermare la sicurezza nei luoghi di lavoro, passando dagli annunci ai fatti. Su questo tema c’è bisogno di più sinergia tra Governo centrale e locale, sindacati e associazioni datoriali». Dello stesso parere anche Luca Daniele, segretario provinciale Fillea Cgil. «Non è più accettabile che lavoratori, padri di famiglia che dignitosamente si recano a lavoro, la sera non facciano più rientro presso i propri cari puntualizza il sindacalista – Facciamo appello, nuovamente, alla Prefettura affinché convochi, urgentemente, un tavolo ad hoc con istituzioni Inail, ispettorato del lavoro, associazioni datoriali e sindacali». Un vero e proprio cancro da estirpare, con interventi mirati e precisi sia a livello provinciale che nazionale. «In comparti come quelli dell’edilizia conclude Daniele – occorrerebbero vere riforme che riconoscano, realmente, un beneficio equo per chi svolge attività usuranti o esposte ad alto rischio oltre ad una maggiore flessibilità lavorativa e di orari per chi svolge ritmi di lavoro stressanti. Il decreto sbocca cantieri e le modifiche al codice dei contratti, approvate dal precedente governo, non vanno nella giusta direzione»