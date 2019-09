Monte Faito, Pino De Vivo: “Eav sbandiera l’incremento di persone salite ma la montagna affoga nella spazzatura”

Vico Equense. “Eav sbandiera l’incremento di persone salite nelle ultime settimane – dichiara Pino De Vivo, residente della montagna.

Purtroppo il Faito affoga nell’immondizia lasciata da gente coatta ed ignorante, suffragata da istituzioni assenti, volontariamente, per l’accaparramento del controllo della montagna.

Acque inquinate, fogne a cielo aperto esondate in diversi luoghi al Faito, immondizia dappertutto e aree volutamente lasciate sporche, per dimostrare che senza di “lui” la montagna non sarà né pulita, né illuminata, né controllata e affossata.

Ogni turista che sale potrà ammirare la bellezza e la schifezza che offre.

Sono finite le vacanze e tutte le gozzovigliate attività che le associazioni “per il Faito” hanno saputo allestrire, resta la desolazione di aree secche e fioriere morte per mancata manutenzione, cioè piantono fiori e piante e poi li lasciano seccare, aggiungendo fioriere aride e secche al degrado del Faito. Domanda – conclude – a che serve?”.