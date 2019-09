Miss Italia 2019 Carolina Stramare innamorata di Sorrento su instragram le sue foto virali . Se la Costiera amalfitana perde la sua Miss, Chiara Savino, originaria di Tramonti sulla Costa d’ Amalfi, è arrivata fra le prime 40 e non oltre, chi ha vinto è innamorata del Sud e della Campania, in particolare di Sorrento, dalla costa di Salerno a quella di Napoli.

Nata a Genova ma cresciuta a Pavia, ha compiuto vent’anni a gennaio e in estate si è diplomata al liceo linguistico. Carolina Stramare da ieri sera Miss Italia 2019, ha stupendi occhi verdi in un corpo statuario che arriva a sfiorare il metro e 80 di altezza. Da circa tre anni fa la modella ed alla fine di agosto é stata incoronata Miss Lombardia staccando così il pass per Jesolo, dove si è aggiudicata lo scettro dopo essere stata in un primo momento eliminata. Ripescata dalla giuria, è diventata la prima reginetta della storia ad essere eletta esclusivamente grazie al televoto.

Carolina Stramare studia grafica all’Accademia di Belle Arti di Sanremo e dice di avere un debole “per le persone dagli occhi buoni e sinceri”. “Eravamo tutte e 80 bellissime, tutte con qualcosa di particolare. Ringrazio la giuria del ripescaggio”, ha commentato. Pratica equitazione a livello agonistico (salto ostacoli) da circa otto anni, ed è una vera sportiva. “Nuoto, è lo sport più completo per mantenersi in forma e quando le giornate lavorative mi appesantiscono un po’ mi piace andare a correre per scaricare la tensione. Adoro gli animali, specialmente i cavalli, per questo, anche nei giorni in cui non ho lezione amo passare parte della mia giornata in maneggio, strigliare i cavalli, seguire i bambini più piccoli”.