Giovedi 5 Settembre alle 19.30 a Minori, sulla costa d’Amalfi, inizierà la nona edizione delle “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” 2019. A prendere parte alla serata ci sarà anche il terrapiattista Roberto Avitabile, già noto poiché protagonista in una puntata del programma televisivo “Le iene”, di un famoso ”faccia a faccia” con l’astronauta Umberto Guidoni.

Il famoso terrapiattista, è stato relatore ai recenti convegni terrapiattisti di Agerola (NA) e Palermo, proverà a dimostrare al pubblico la sua teoria della Terra come un piatto, invece che una sfera, portando documenti e immagini a supporto della sua tesi.

Durante la serata sono previsti anche due collegamenti skype con altri due esponenti del terrapiattismo italiano: Albino Galuppini (anche lui protagonista del confronto televisivo con Guidoni) e Agostino Favari.

Prima dell’incontro ci sarà l’esibizione della GOS (Giovane Orchestra Spiaggista) che inaugurerà la “Poor Arena” che per 4 serate (fino a domenica sera), sarà il teatro delle “Giornate Spiaggiste”. Nel mezzo l’introduzione dell’Ora Spiaggista, una “rivoluzione temporale” secondo l’architetto-scrittore Christian De Iuliis, fondatore del movimento ed ideatore degli eventi, che darà a tutti un’ora in più al giorno. Previsto inoltre l’intervento del maestro Nico D’Auria, artista di spicco del movimento, che risponderà all’appello lanciatogli da Greta Thunberg riguardo i rivoltamenti del clima, tema molto importante per il maestro D’Auria che, essendo il gestore di uno stablimento balneare, relaziona la sua attività al cambiamento climatico.

Ogni evento sopra citato si terrà sul lungomare California di Minori, con ingresso gratuito.