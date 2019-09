Minori. Il Sindaco Reale ringrazia i ragazzi: “I nostri giovani sono stati maestri di civiltà, rispetto ed educazione”

La responsabilità spontanea dei ragazzi sia di esempio contro l’inciviltà di certi adulti.

Sento il dovere di ringraziare i ragazzi della Classe 3 A-3 B di Minori dell’anno scolastico 2018/2019 dell’Istituto Comprensivo Maiori-Minori Roberto Rossellini per aver partecipato alla 7 Edizione CINEDÙ SCHOOL MOVIE al Giffoni Film Festival

lo scorso 18 Luglio, realizzando un cortometraggio in tutte le sue fasi: scelta del tema da trattare, stesura del soggetto e della sceneggiatura ed interpretazione. La tematica del corto è stata delicata, importante ed attuale per la nostra cittadina afflitta ancora da atteggiamenti di inciviltà e di non rispetto verso l’ambiente. Imbrattare i vicoli con le famose cacche di cane o lasciare rifiuti in spiaggia o nel centro storico, significa mortificare un intero popolo offuscarne i sacrifici quotidiani che rendono la nostra Minori accogliente. I nostri giovani sono stati maestri di civiltà, rispetto ed educazione. Prendiamo esempio da loro. Ringrazio la Dirigente Scolastica Paola Rosapepe, gli insegnanti Giuseppe di Crescenzo e Romina Ansalone, le famiglie degli alunni, Enza Ruggiero, Enzo Oddo, Anna Camera, Annamaria Esposito,Titti Valitutti, gli alunni che hanno preso parte alla realizzazione del corto: Aceto Trofimena, Amato Julie, Amato Riccardo, Apuzzo Alessandro, Bonito Domenico Christian, Bottone Ferdinando, Cavaliere Alessandro, Cavaliere Lorenzo, De Iuliis Marco, De Riso Simone, Del Pizzo Isabella, Di Capua Franscescopio, Di Capua Gianluigi, Ferrara Chiara Fusco Giorgia, Fusco Matteo, Messalino Mattia, Passamano Nunzia, Proto Gabriel, Proto Giusy, Rabesco Francesco, Rufrano Annalisa, Ruocco Giuliano, Ruocco Margherita, Scannapieco Francesco, Somma Lara.

Vi voglio bene tutti.

Il Sindaco

Andrea Reale