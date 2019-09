Minori, si concludono le Giornate Spiaggiste

Si concludono Domenica 8 Settembre, dalle 21.00, sul lungomare California le “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” 2019 organizzate dal movimento de “Lo Spiaggismo”, che si sono svolte per quattro serate nella cittadina costiera di Minori.

Dopo l’incontro con i terrapiattisti, l’osservazione lunare a cura degli astrofili salernitani ed il recital dello scrittore salernitano Domenico Notari, questa sera si torna ai rituali tradizionali degli spiaggisti, ovvero l’assegnazione dei premi dello Spiaggino d’oro e dell’ Antispiaggino d’oro 2019. C’è attesa per sapere i nomi dei vincitori che, eliminate le candidature multiple e le votazioni online, sono stati nominati da una giuria speciale.

Previsto anche una sorta di collegamento dallo spazio e alcune dirette con spiaggisti fuori zona che porteranno la loro testimonianza di emigrati.

Vi sarà inoltre l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria spiaggista (in premio un anello e un quadro) e la classica cerimonia della “Chiusura della porta del lungomare” che oramai da nove anni (tante sono le edizioni delle giornate spiaggiste) sancisce idealmente la fine dell’estate.

Ma gli spiaggisti promettono che vi saranno anche altre sorprese che in quanto tali non possono essere svelate in anteprima. Per conoscerle occorrerà non mancare, dalle 21 sul lungomare California di Minori.