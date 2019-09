Minori. Santa Messa di suffragio per il defunto Domenico Venosi

Minori. Domenica 8 settembre, nel giorno in cui ricorre la festività della nascita della Beata Vergine Maria Madre di Gesù, sarà celebrata una Santa Messa di suffragio nella Basilica di Santa Trofimena alle ore 19.00 per il caro Domenico Venosi. La moglie ed i figli, unitamente ai familiari tutti, invitano quanti lo conobbero e stimarono ad unirsi in preghiera rivolgendosi al Signore affinché gli servi un posto fra i Giusti.