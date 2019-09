Minori, pericolo attraversamento SS163: Fulvio Mormile scrive al Comune e all’Anas

Minori, Costiera Amalfitana. Fulvio Mormile scrive all’Ufficio Tecnico Comunale e all’Anas, per segnalare il pericolo di attraversamento della SS163 per i pedoni che provengono dalla scala di via Nuova.

Nella nota inoltrata ieri dal consigliere di minoranza, viene riportato anche la dinamica dell’incidente avvenuto venerdì mattina scorso, di cui è stato vittima il figlio dello stesso Mormile, come riportato anche da Positanonews.

“Un ragazzo intento ad attraversare il tratto di strada per poter prendere il pullman di linea in direzione Salerno, che ha la fermata sulla corsia opposta, veniva investito da un ciclomotore che procedeva in direzione Amalfi, precisamente al Km 32.300 della strada statale n 163, specificando ulteriormente che proprio in quella zona (come da foto allegate), – spiega il consigliere di Minori Unita – insiste una scala pedonale che da Minori raggiunge Ravello molto trafficata, e che interseca la statale in un tratto di curva completamente chiusa, ragione per cui chi procede in direzione Amalfi non ha consapevolezza della possibilità di immissione di pedoni direttamente sulla sede stradale, fermo restante la delibera di consiglio comunale che include quel pezzo di strada tra le traverse interne comunali, per cui di competenza della nostra amministrazione”.

Mormile sollecita con questa lettera entrambe le amministrazioni ad intervenire celermente, per evitare che episodi del genere si ripetano, adoperando “strumenti d’interdizione e segnalazione”. Secondo il consigliere “forse la nuova altezza del muro ha peggiorato la visibilità in curva”.

Questa richiesta arriva dopo che Fulvio Mormile, aveva denunciato quanto accaduto ai piedi delle scale pedonali, per la presenza dei bidoni sistemati dalla società che gestisce i servizi di nettezza urbana, ovvero la Miramare Service, documentando con tanto di foto la situazione ai margini della Statale Amalfitana: un problema che era già stato segnalato dal consigliere oltre un mese prima, ma dopo l’incidente avvenuto settimana scorsa, finiscono sotto la luce dei riflettori il comune e l’ente che gestisce la strada statale.