Minori. Peregrinatio della statua lignea di S.Maria a Mare

La statua lignea di Santa Maria nella sua peregrinatio giunge, da Maiori dopo aver salutato i devoti delle parrocchie di Tramonti ed Erchie, nella cittadina di Minori.

Quest’anno ricorre il duecentocinquantesimo anniversario dell’Incoronazione della statua da parte del Capitolo Vaticano ( 13 agosto 1769 )

Si tratta difatti di leggende, perché, prescindendo dalla più o meno ampiaintroduzione storico-geografica riferita al paese che ospita la sacra immagine, nell’ambito della narrazione del motivo epifanico e degli avvenimenti prodigiosi, vi sono elementi aderenti alla realtà storica e topografica: è sempre indicato il luogo dell’epifania mariana e spesso di essa se ne conosce anche la data. Talvolta sono forniti alcuni dati che caratterizzano, sia pure superficialmente, i personaggi del racconto: i loro nomi, la loro professione e la loro devozione (o incuria) nei confronti della Vergine.

In particolare sono leggende di fondazione dei santuari perché il prodigio è l’avvio per la costruzione del santuario e per la nascita del culto. Si tratta di leggende locali, generalmente diffuse nell’area di influenza del santuario, che attestano il culto relativo all’immagine e che solitamente venivano lette in occasione della festa, appuntamento fisso dei fedeli con l’immagine da venerare.

Queste leggende possono considerarsi luoghi comuni dell’agiografia universale e, non hanno necessariamente origine cristiana. Sono diffuse soprattutto nell’Europa cattolica

per la forte presenza del culto mariano e di quello dei santi, ma si riscontrano

anche in altri domini religiosi antichi e contemporanei. La somiglianza delle leggende esclude tuttavia qualsiasi fenomeno di poligenesi. Può accadere infatti che la leggenda riferita a un determinato culto, diffondendosi, venga poi applicata ad un altro culto preesistente o successivo, divenendo stereotipo.