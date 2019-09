Minori. Malore a una donna in strada, ma non ci sono ambulanze a Ravello. In attesa da Vietri sul mare

Minori, Costiera amalfita. Un malore improvviso a una donna che cade a terra per strada, subito intervenuti i passanti a soccorrerla . Chiamato il 118 della Regione Campania da Napoli ha passato l’emergenza a Salerno e l’ambulanza è partita da Vietri sul mare, oltre mezz’ora per raggiungere il luogo. All’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello non c’erano disponibile. Passata l’estate la Costiera diventa terra di nessuno , e si può pure morire .