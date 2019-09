Minori, Fulvio Mormile alla Miramare Service: “siete responsabili per l’incidente di mio figlio”

Minori, Costiera Amalfitana. Investito per evitare i bidoni. A denunciare sui social l’episodio avvenuto nella giornata di ieri ai danni del proprio figlio Giuseppe, è stato il consigliere Fulvio Mormile. Come riportato nel post su Facebook, il consigliere di Minori Unita si è rivolto al sindaco Andrea Reale, per chiedere spiegazioni sui bidoni collocati ai piedi delle scale di via Nuova, che costeggiano la Statale Amalfitana.

“Oggi (ieri, ndr) per la prima volta nella mia vita politica mi sono rivolto al sindaco (che ringrazio per la sua disponibilità), come cittadino e padre, in merito a questa sciagurata idea partorita non so da quale mente perversa, mi ha fatto passare la giornata più brutta della mia vita – scrive Fulvio Mormile -, mio figlio Giuseppe stamane alle 7.00, sceso per andare a scuola a causa di questi bidoni è stato investito, ed a quest’ora ancora non sono tranquillo per la sua salute. Ho segnalato questo problema da oltre 1 mese, a quegli ipocriti della Miramare: Siete responsabili per l’incidente di mio figlio, sono stanco che i miei affetti vengano lesi dalla vostra becera politica dell’odio”.

Fortunatamente Giuseppe sta bene, a riferirlo è lo stesso papà e consigliere di minoranza, che ringraziando le persone per gli attestati di solidarietà, al post pubblicato questa mattina allega una foto dove viene mostrato che la situazione non è cambiata, con i bidoni della Miramare Service che continuano ad ostacolare il passaggio dei pedoni, che provengono dalle scale che conducono al cimitero del paese costiero.