Minori. Festa al Giardiniello per il compleanno dei fratelli Di Bianco. Qui una cucina che migliora di anno in anno

Minori. Festa al Giardiniello per il compleanno dei fratelli Di Bianco . Antonio e Giovanni hanno tanto in comune, oltre alla passione e la professionalità, per uno dei luoghi migliori della Costiera amalfitana, punto di riferimento per qui voglia la qualità , anche il compleanno. Sono nati uno il 4 settembre, l’altro il 5 settembre, a distanza di un anno uno dall’altro . Sono nati a tutti gli effetti nella ristorazione visto che sono passati 65 anni da quando Francesco Di Bianco e la moglie Nunziatina Celio aprirono questo locale. Gli antipasti classici sapore della terra, dal tonno scottato, alle alici, il fiore di zucca, gli gnocchetti con la colatura d’alici di Cetara, un abbinamento che sa di terra e di mare, in sala grande professionalità e la sommellier esperta e preparata di famiglia. Qui si respira un’aria diversa, fuori dalla calca del lungomare, l’atmosfera unica, con il locale ampio e arredato con buon gusto, circondato dal verde rilassante , con un’ottima cucina e una sala qualificata. Non solo i fratelli Di Bianco hanno anche ottime idee per il turismo e lo sviluppo della Costiera “Meno traffico e più vie del mare, mirate a servizi di qualità, così possiamo migliorare il nostro turismo in tutti i sensi.” Insomma con loro, e il grande staff di cucina e sala, si passano non solo momenti culinari ed enogastronomici che fanno passare una buona serata, per cui si va sul sicuro, ma ci si confronta con imprenditori e uomini seri che conoscono il territorio e puntano a migliorarlo, come migliora di anno in anno la loro cucina. Auguri.

Al Giardiniello a Minori

Corso Vittorio Emanuele 17

Tel.089.877.050

Sempre aperto

ristorantegiardiniello.com