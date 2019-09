Minori, Costiera amalfitana. Crollano calcinacci in piazza Cantilena alle spalle del Comune a pochi passi dalla Basilica di Santa Trofimena. Sul posto gli agenti di Polizia Municipale, i vigili del fuoco di Maiori e la Millennium di Amalfi.

Per fortuna non c’erano passanti e quindi non vi sono stati feriti, ma è preoccupante che in zona non è la prima volta che avviene un episodio del genere. L’area è stata transennata , ma ora si controllino tutti gli edifici