Sono intervenuti nel pomeriggio, a Minori, i vigili del fuoco di Salerno, per mettere in sicurezza i passanti dal crollo di calcinacci distaccatisi dal palazzo retrostante il Comune. Fortunatamente al momento del crollo non circolavano pedoni, quindi non c’è nessun ferito. Tempestivo l’intervento della Polizia Municipale a bloccare la circolazione e consentire ai vigili del fuoco di operare, eliminando le parti pericolanti rimaste attaccate al cornicione del palazzo. In via precauzionale è stato comunque bloccato l’accesso ai pedoni tramite transenne.

