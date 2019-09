Come da programma, oggi mercoledì 18 settembre iniziano i lavori di manutenzione straordinaria e bonifica dei parapetti stradali lungo Via Cesare Carola. L’intervento prevede anche la risistemazione dell’impianto di illuminazione su tutto il tratto viario, con installazione di corpi illuminanti a basso consumo, analogamente al resto del territorio comunale. Inevitabilmente, dovrà prodursi qualche disagio temporaneo per la sosta e la circolazione veicolare, per cui si confida nella consueta collaborazione da parte dell’utenza.