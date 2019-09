Minori, acquisto box sulla SS163 amalfitana: la scadenza è vicina

Sta per scadere il termine per la presentazione delle dichiarazioni di interesse all’acquisto dei box previsti nell’ambito della realizzazione della c.d. “bretella” di collegamento. Risultano ancora scoperte e disponibili alcune decine di unità pertinenziali, per le quali è opportuno che gli interessati presentino la relativa domanda e la ricevuta di versamento entro il termine previsto del 30 settembre. Si ricorda che va versato un importo di euro 3.000 a titolo di prenotazione, che varrà come anticipo sul prezzo di acquisto in caso di assegnazione, e che sarà viceversa rimborsato in caso di mancata assegnazione o di mancata realizzazione dell’opera. Si rammenta altresì che, a parità di grado di priorità fra più richiedenti, l’assegnazione verrà effettuata secondo l’ordine di presentazione delle richieste determinato dal numero di protocollo.

Si allega modulo prestampato e disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra Comune di Minori o scaricabile dal sito istituzionale del Comune. In alternativa, clicca qui per scaricare il modulo. Si può inviare la richiesta con copia del versamento bancario anche alla PEC del Comune comune.minori@asmepec.it

Clicca qui, invece, per scaricare l’avviso del Comune di Minori

L’Amministrazione Comunale.