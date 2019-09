Milan-Inter 0-2, Salvini bastona i rossoneri: «La squadra fa ridere»

«Il Milan fa ridere». Il leader della Lega, Matteo Salvini, esce da San Siro sconsolato dopo aver visto la sconfitta per 2-0 contro l’Inter. «Quando abbiamo vinto l’ultimo derby? Era l’età della pietra». Salvini, intervenuto telefonicamente a TeleLombardia, è molto critico: «Ricardo Rodriguez fa cader le ginocchia, Suso non va da tempo. Dov’è la società? Stasera mi porto a casa Leao di positivo, e infatti l’ha tolto, ma va bene lo stadio e il business. Ma quante campagne acquisti stiamo commentando in maniera negativa? È automatico che grandi calciatori diventino poi grandi dirigenti? Poi se la tua proprietà è un fondo sei solo un numero sul computer». «Non sono mai uscito prima dallo stadio in un derby, stasera sono uscito al 41′ dopo la punizione di Biglia che ha preso la Curva Sud. In occasione del gol cosa ci facevano tutti in area? In queste cose dovrebbe intervenire l’allenatore? Un applauso ai tifosi del Milan, da anni si salvano solo loro perché la squadra fa ridere. Ce l’avevo con Gattuso ma ora mi viene il dubbio che non dipenda dall’allenatore. Sicuramente non da me, qualcuno che è pagato per vincere e invece non vince».

LEGGO.IT