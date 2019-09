“Mi vuoi sposare?”, ad Amalfi la romantica proposta di matrimonio sulle scale del Duomo

Una scena che scalda il cuore e che per un attimo ha fermato Piazza Duomo, ad Amalfi. Un turista si è improvvisamente inginocchiato ai piedi delle scale del Duomo di Sant’Andrea, per chiedere alla propria amata di sposarlo. La proposta di matrimonio non è passata inosservata, infatti insieme al ragazzo c’erano un gruppo di amici che avevano dei cartelli con su scritto “Will you marry me?”, “Mi vuoi sposare?”.

Dalle foto pubblicate su Facebook da Francesco Cipriano, la bella è rimasta stupefatta dalla sorpresa fatta dal suo amato, che ha poi estratto l’anello dalla scatola per porgerla alla mano della ragazza, che ha detto il fatidico “Sì”, suggellando reciprocamente il proprio amore con future nozze. L’amore vince su tutto, specie in Costiera Amalfitana.