Siamo davvero giunti al termine dell’estate? Dopo il brusco temporale che si è riversato stamani su tutta la Penisola e Costiera, potremmo aspettarci anche per domani una situazione simile. In Costiera la giornata di Domenica dovrebbe portare parziali schiarite soprattutto in serata, ma comunque un cielo nuvoloso. Stando ai dati a nostra disposizione, potrebbero esserci ondate di vento variabile da 2 km\h fino ad un picco di 9 km\h nel pomeriggio. Temperature tra 21 e 28°C. Per quanto riguarda la Penisola, invece, la situazione non è molto diversa. Cielo parzialmente coperto ma con probabili schiarite durante la giornata, vento fino ad un massimo di 13 km\h, ma precipitazioni, anche se deboli, in serata. Ci si aspetta un fine settimana non il linea con un’estate estremamente calda e afosa, ma comunque senza particolari precipitazioni, che dovrebbero arrivare con forti temporali proprio a partire dalla prossima settimana.

