Meteo: ottobre, inizio all'insegna del freddo e piogge atlantiche

Prima decade di Ottobre che vedrà il passaggio di alcune perturbazioni dal Nord Atlantico sul bordo orientale dell’anticiclone spesso addossato all’Europa occidentale. Per questo motivo è lecito attendersi dei peggioramenti veloci da nord verso sud ma con effetti maggiori sulle regioni centro meridionali e sul Nord Est. Come emerge dalle mappe meteo a nostra disposizione il quadro meteorologico è destinato a cambiare in maniera radicale già da mercoledì 2, ad iniziare dal Nord-Ovest con le prime piogge e temporali. E’ seguito da un aumento della pressione atmosferica che favorirà un miglioramento a partire dai settori occidentali. L’andamento termico seguirà dunque un andamento ad alti e bassi secondo una evoluzione caratterizzata da scambi meridiani. Tendenza meteo successiva: Nel periodo successivo l’alta pressione potrebbe insediarsi per qualche giorno sul Mediterraneo con un fase più stabile e soleggiata. Potrebbe trattarsi di una fase temporanea in vista di un nuovo cedimento della pressione atmosferica a partire da Nord.