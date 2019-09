Meta . Trapani si sfila dal PD, con Renzi. Consiglio comunale e Lusciano M5S in tutte le commissioni

Meta, Sorrento. Movimenti politici nel comune della Penisola Sorrentina. A sorpresa l’ex sindaco Paolo Trapani, segretario del PD, lascia il partito per passare col Movimento di Renzi . In consiglio comunale prove di dialogo fra il sindaco Tito e le opposizioni . Il Movimento Cinque Stelle con Domenico Lusciano riesce ad entrare in tutte le commissioni “Ritengo giusto essere rappresentato in tutte le commissioni, anche se sono solo come consigliere, in quanto espressione di una minoranza e di un movimento politico nazionale. Vorrei puntare molto a intervenire sull’ambiente e sul traffico”

Ecco il resoconto del consiglio comunale

Approvazione verbali sedute precedenti;

Mozione per prevenire emergenza rifiuti presentata dal consigliere Lusciano Movimento Cinque Stelle;

Mozione di adesione all’avviso pubblico per il Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo presentata dal consigliere comunale Lusciano Movimento Cinque Stelle;

Mozione per l’individuazione de

Approvazione verbali sedute precedenti;

Mozione per prevenire emergenza rifiuti presentata dal consigliere Lusciano Movimento Cinque Stelle;

Mozione di adesione all’avviso pubblico per il Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo presentata dal consigliere comunale Lusciano Movimento Cinque Stelle;

Mozione per l’individuazione delle linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);

Mozione Sorrento Senza Traffico;

Nomina Revisore dei Conti per il triennio decorrente dall’anno 2019. Decorrenza e determinazione compenso – Provvedimenti;

Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Nomina membri Commissioni Consiliari permanenti di cui all’art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Regolamento per il servizio di “Nonno Vigile”;

Nomina componenti consiliari in seno Commissione Pari Opportunità;

Nomina Vice Presidente del consiglio Comunale.lle linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);

Mozione Sorrento Senza Traffico;

Nomina Revisore dei Conti per il triennio decorrente d

Approvazione verbali sedute precedenti;

Mozione per prevenire emergenza rifiuti presentata dal consigliere Lusciano Movimento Cinque Stelle;

Mozione di adesione all’avviso pubblico per il Piano di interventi ed azioni per la prevenzione, gestione e contrasto del fenomeno del bullismo presentata dal consigliere comunale Lusciano Movimento Cinque Stelle;

Mozione per l’individuazione delle linee di indirizzo per la predisposizione e la realizzazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.);

Mozione Sorrento Senza Traffico;

Nomina Revisore dei Conti per il triennio decorrente dall’anno 2019. Decorrenza e determinazione compenso – Provvedimenti;

Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Nomina membri Commissioni Consiliari permanenti di cui all’art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Regolamento per il servizio di “Nonno Vigile”;

Nomina componenti consiliari in seno Commissione Pari Opportunità;

Nomina Vice Presidente del consiglio Comunale.all’anno 2019. Decorrenza e determinazione compenso – Provvedimenti;

Modifica Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Nomina membri Commissioni Consiliari permanenti di cui all’art. 8 del regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;

Regolamento per il servizio di “Nonno Vigile”;

Nomina componenti consiliari in seno Commissione Pari Opportunità;

Nomina Vice Presidente del consiglio Comunale.