Meta. Tanti come Anastasio. Questa sera riparte X Factor. Sullo schermo anche ragazzi della Penisola e della Costiera

Questa sera riparte il talent che ha fatto impazziate la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina lo scorso anno. Torna su Sky la nuova edizione di X Factor. Tanti saranno i ragazzi che quest’anno hanno seguito le orme di Anastasio, il giovane metese che lo scorso anno ha vinto il dodicesima edizione.

Siamo venuti a conoscenza sui social che molti ragazzi della Costiera e della Penisola hanno partecipato alle audizioni. Speriamo veramente che come Marco Anastasio, riescano a realizzare il loro sogno e di vederli questa sera nel programma, che avrà tante novità.

Fedez, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi hanno lasciato spazio a nuovi giudici.

Al timone della nuova edizione di XF13 c’è sempre Alessandro Cattelan, al banco dei giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel Romano e Sfera Ebbasta.

XF13 andrà in onda in TV per 14 settimane a partire dal 12 settembre 2019. Nel corso della finale di X Factor 2019, in programma il 12 dicembre, verrà annunciato il vincitore di XF13, erede di Anastasio, trionfatore della scorsa edizione.

I 12 concorrenti che hanno superato le audizioni e le successive fasi, accederanno ai Live Show, suddivisi nelle quattro categorie in gara: Uomini 16-24, Donne 16-24, 25+ e Gruppi, ognuna assegnata ad un giudice.

“In nove edizioni ne ho viste tante, lo ammetto. La novità più visibile è il rinnovamento della giuria e credo sia un bene a prescindere. Credo che un po’ di cambio serva e sono convinto che i giudici impiegheranno davvero poco a entrare in sintonia con il pubblico”, queste le parole di Cattelan riguardo le tre new entry in giuria – Malika Ayane, Samuel Romano (dei Subsonica) e Sfera Ebbasta.

L’hashtag ufficiale di questa edizione è #XF13.

Su Sky Uno andranno in onda tre puntate di Audizioni, due di Bootcamp, una di Home Visit, otto Live Show in diretta dall’X Factor Arena e la Finale.

Le puntate di XF 13 vanno in onda ogni giovedì dalle 21:15 su Sky Uno. Le uniche puntate in diretta sono i Live Show e la Finale.

giovedì 12 settembre – Audizioni

giovedì 19 settembre – Audizioni

giovedì 26 settembre – Audizioni

giovedì 03 ottobre – Bootcamp

giovedì 10 ottobre – Bootcamp

giovedì 17 ottobre – Home Visit

giovedì 24 ottobre – Live Show

giovedì 31 ottobre – Live Show

giovedì 07 novembre – Live Show

giovedì 14 novembre – Live Show

giovedì 21 novembre – Live Show

giovedì 28 novembre – Live Show

giovedì 05 dicembre – Live Show

giovedì 12 dicembre – Finale X Factor 2019